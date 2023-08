Rugby : le XV de France écrase l'Australie (41-17) pour son dernier test-match avant la Coupe du monde

Le XV de France s'est largement imposé face à l'Australie (41-17), ce dimanche 27 août, pour son dernier test-match avant la Coupe du monde de rugby (8 septembre-28 octobre).

Ils sont prêts. Le XV de France a remporté son quatrième et dernier match de préparation à la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre), dimanche devant l'Australie (41-17) au Stade de France, à douze jours du match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande. De quoi envisager de belles choses.

Les Bleus évitent les blessures

Après une défaite en Ecosse (25-21) puis deux victoires contre le XV du Chardon (30-27) et les Fidji (34-17), les Bleus ont passé quatre essais, par le centre Jonathan Danty (7e) ainsi que les ailiers Damian Penaud (57e, 74e) et Gabin Villière (63e), aux Wallabies au Stade de France dans ce quatrième et dernier match de préparation au Mondial.

Et encore mieux qu’une victoire de prestige, les Bleus ont évité les blessures, comme lors du match à Saint-Etienne, mi-août, où ils ont perdu l'ouvreur Romain Ntamack (ligament croisé) pour toute la compétition et le pilier Cyril Baille (mollet) pour les trois premiers matchs.

Si tout est loin d’être parfait, il y a donc eu de très bonnes choses à retenir face à des Australiens, qui n'ont plus gagné depuis cinq matchs.

Les Bleus lanceront le Mondial face aux All Blacks avant d'affronter la Namibie et enfin l'Italie. Un possible choc contre l’Afrique du Sud ou l’Irlande aura ensuite lieu en quarts de finale. En attendant, place à quelques jours de repos avant de s'installer en fin de semaine à Rueil-Malmaison, leur camp de base pour le Mondial.