France-Liban, Coupe du monde de basket 2023 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Déjà éliminée, après ses défaites contre le Canada et la Lettonie, l’équipe de France affronte le Liban, ce mardi, pour son dernier match de poule à la Coupe du monde 2023 de basket.

Comment les Bleus vont-ils réagir ? Complétement sonnés après leur élimination dès le premier tour, Nicolas Batum et ses coéquipiers n’en ont pas encore tout à fait fini avec la Coupe du monde 2023 de basket. Ils ont encore trois rencontres au programme, avec le dernier match de poule, ce mardi, face au Liban puis deux autres de classement.

éviter une crise plus profonde

L’occasion de montrer un autre visage et relever la tête après les revers subis face au Canada (95-65) puis la Lettonie (88-86), qui ont précipité la chute des Tricolores. Même si rien ne pourra faire oublier ce terrible fiasco à un moins d’un an des JO 2024 de Paris. Un nouveau revers face aux modestes libanais, corrigés par les Lettons (109-70) et les Canadiens (128-73), ne ferait qu’enfoncer l’équipe de France dans une crise profonde.

En attendant de trouver les raisons de cette cruelle désillusion et d’entamer une remise en question à tous les niveaux, la rédemption commence maintenant pour les hommes de Vincent Collet, dont l’avenir est forcément remis en cause après cet échec, et elle passe obligatoirement par une victoire.

Le programme TV

France-Liban



Coupe du monde 2023 de basket



Mardi 29 août



A suivre en direct à partir de 11h45 sur beIN SPORTS 1 (accessible via MyCanal)