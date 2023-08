Coupe du monde 2023 de basket : déjà éliminée, la France remporte son premier match face au Liban (85-79)

L’équipe de France de basket, déjà éliminée de la Coupe du monde 2023, s’est imposée contre le Liban (85-79), ce mardi 29 août à Jakarta, décrochant sa première victoire après deux défaites.

Les Bleus se sont faits peur mais ont réussi à s’imposer. Après les débâcles contre le Canada (95-65) et la Lettonie (88-86), les hommes de Vincent Collet ont évité de peu une humiliante défaite contre le Liban (85-79). Pour rappel, les Tricolores, vice-champions olympiques, sont éliminés et disputeront deux matchs de classement.

Face à la 43e nation mondiale, qui avait été écrasée par la Lettonie (109-70) et le Canada (128-73), les coéquipiers de Guershon Yabusele, privés notamment de Rudy Gobert, ne sont passés définitivement en tête qu'à un peu plus de six minutes de la sirène.Les Bleus ont accusé jusqu'à dix points de retard dans le deuxième quart-temps (25-35). Mais en plus de la victoire, le principal est sauvé, l’honneur.

«On a voulu réagir. On était neuf seulement, sans ‘big men’ c'était compliqué. Nous aussi on était très déçu de ce qu'il s'est passé, a confié Nicolas Batum, ailier et capitaine de l'équipe de France, au micro de BeIN SPORTS. Mais on est une grande équipe quand même. Malheureusement pour certains, on est pas mort, on va se relever. C'est un gros coup sur la tête, mais il fallait montrer de la fierté ce soir. On s'est battu. Mentalement c'est dur mais on est resté soudé, unis. Le Liban a très très bien joué et ça reste quand même une jolie victoire. On a eu un gros déjeuné ensemble entre joueurs. On a essayé de décompresser, de rigoler, de rester ensemble, soudés, parce qu'il reste deux matches et il faut les gagner. Il y a des enfants qui nous regardent, il ne faut pas lâcher. Il faut montrer aux gens qu'on ne va pas lâcher ce maillot. C'est ce qu'on a essayé de faire ce soir et c'est ce qu'on va essayer de faire sur les deux prochains matches.»

Les Bleus disputeront en effet deux matchs de classement (le programme n'est pas encore connu) entre la 17e et la 25e place.