«Imagine for Margo» : date, horaires, lieu… Tout savoir sur la 12e édition de la course solidaire pour les enfants

La 12e édition de la course solidaire Enfants sans Cancer, «Imagine for Margo», se déroule le dimanche 24 septembre 2023. Voici tout ce qu’il faut savoir de cet événement.

Où et quand a lieu cette course ?

La 12e édition de cette course solidaire «Enfants sans Cancer» aura lieu le dimanche 24 septembre au Domaine national de Saint-Cloud, à côté de Paris.

Comment s'inscrire ?

Les inscriptions à la course solidaire se clôturent le 18 septembre prochain. Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site enfantsanscancer.fr. Les frais d’inscription sont de 10 euros et il faut ensuite atteindre un minimum de 200 euros de collecte (100 euros pour les mineurs/étudiants) pour valider son inscription.

Trois courses au programme

La journée du 24 septembre sera marquée par trois courses : deux courses de 5 et 10 km ainsi que 5 km de marche.

Comment regarder la course ?

Cette course solidaire Enfants sans Cancer sera visible en se connectant au live vidéo qui sera diffusé depuis Saint-Cloud sur le site officiel d’Imagine for Margo.

Qu’est-ce que la course solidaire Enfants sans Cancer ?

La course solidaire Enfants sans Cancer a été lancée en 2012 et est devenue une des plus grandes courses solidaires d'Europe. C’est l'occasion de mobiliser autour de la cause du cancer des enfants et de collecter des dons pour la recherche. Chaque participant doit collecter un minimum de 200 euros (100 euros pour les mineurs/étudiants) pour valider son inscription, en faisant appel à des donateurs afin de sensibiliser le plus grand nombre aux cancers pédiatriques. 100% des dons collectés par les participants sont affectés à la recherche.

Ce qu’il faut savoir sur «Imagine for Margo»

L’association «Imagine for Margo» a été créée en 2011, suite au décès de Margo, à l'âge de 14 ans, atteinte d’une tumeur cérébrale. Elle œuvre afin d’accélérer la recherche sur les cancers pédiatriques en menant des actions de sensibilisation, de mobilisation et de collecte de fonds pour aider la recherche européenne à développer des traitements spécifiques, innovants et plus efficaces pour les enfants atteints de cancer.