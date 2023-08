UFC : un cambrioleur tente d’entrer chez Dana White, il offre une forte récompense pour le retrouver

Le patron de l’UFC Dana White a offert une forte récompense pour retrouver un individu qui a essayé de s’introduire dans sa propriété située dans le Maine (Etats-Unis). Un suspect a finalement été arrêté par la police.

Il a lancé une chasse à l’homme. Alors que l’UFC se prépare à faire son retour, ce samedi, à Paris, Dana White a été victime d’une tentative de cambriolage. Et pour retrouver l’individu qui a tenté de s’introduire dans sa maison dans le Maine (Etats-Unis), le patron de la plus grande organisation de MMA a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux. Sur les images, issues d’une caméra de surveillance, l’homme essaie de forcer la porte d’entrée à coups de pied avant de prendre finalement la fuite après avoir constaté la présence de la caméra.

A suspect is in custody after attempting to kick down the door of Dana White's property. https://t.co/NUSpKX3scf — TMZ (@TMZ) August 29, 2023

«Ce put… de visage vient d’essayer de fracturer ma porte d’entrée à Levant, dans le Maine», a écrit Dana White sur son compte Instagram avec une capture de la tête de l’individu. Et il a promis une forte récompense à quiconque l’aiderait à le retrouver. «Je donnerai 2.500 dollars (2.300 euros) à la première personne qui fera savoir à la police qui il est», a-t-il indiqué.

Et cela semble avoir fonctionné. Un suspect a été placé en garde à vue et «tout le monde est en sécurité», a assuré le bureau du shérif de Penobscot à TMZ. Dana White n’a lui pas manqué de remercier les forces de l’ordre et «tous ceux qui ont appelé et aidé» pour permettre l’arrestation de l’individu. Reste à savoir s’il versera la somme promise.