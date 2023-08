Cyclisme : Lidl veut s’implanter dans le monde de la petite reine

L’entreprise de distribution allemande Lidl sponsorise une équipe World Tour de cyclisme depuis le 31 mai dernier. Elle compte s’implanter dans le monde de la petite reine pour y apporter ses valeurs.

Le 31 mai dernier, l’entreprise de distribution allemande Lidl a annoncé qu’elle s’associerait avec le fabricant de vélo Trek pour sponsoriser une équipe professionnelle de cyclisme. Avec le retrait de Segafredo, l’équipe World Tour s’appelle désormais Lidl-Trek. L’ambition de Lidl est d’apporter ses valeurs humaines à l'équipe et la porter au sommet pour en faire une «Top Team» capable de gagner le Tour de France masculin et féminin.

«En tant que partenaires, Lidl et Trek ne se concentrent pas seulement sur la réussite sportive, mais aussi sur tout ce qui est lié à un mode de vie actif, ce qui inclut l'activité et le sport ainsi qu'une alimentation consciente. La promotion d'un mode de vie sain et actif dans le cadre de leur responsabilité sociale est importante pour les deux parties», a déclaré à CNEWS, un membre de Lidl international.

«Je suis assez fier de Lidl lors de cette Grande Boucle»

Les deux équipes ont déjà plusieurs champions dans leurs rangs comme Mads Pedersen, Mattias Skjelmose, Bauke Mollema, Elisa Balsamo, Lizzie Deignan et Ellen Van Dijk. Des coureurs capables de gagner des grands Tours.

Celebrating early today





BIG happy birthday to @SunJjak who turns 30 today





Enjoy your day on the road at #LaVuelta23, Jacopo! pic.twitter.com/VvCKSWsdTq — Lidl-Trek (@LidlTrek) August 29, 2023

«On est contents, pour un premier Tour de France, on a gagné une étape, on revient à Paris avec le maillot à pois. Je suis assez fier de Lidl lors de cette Grande Boucle. A Lidl France, on s'investit aussi à 100% sur le handball français depuis 2015. On travaille avec la ligue, on travaille avec la fédération, avec les équipes nationales», a déclaré Michel Biero, directeur exécutif achats et marketing de Lidl France.

«Le vélo, au niveau mondial, c'est l'un des sports les plus populaires. On le voit sur le Tour de France, je crois qu'il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui suivent la Grande Boucle à la télévision. Il y a des centaines de milliers de personnes sur le bord de la route», a ajouté l’homme de 50 ans. Après la Grande Boucle, l’équipe s’est lancée sur les routes espagnoles pour le célèbre Tour d'Espagne.