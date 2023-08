Haltérophilie : un athlète iranien suspendu par sa fédération pour avoir serré la main d’un Israélien

La Fédération iranienne d'haltérophilie a suspendu à vie un athlète pour avoir serré la main d'un sportif israélien au cours d'une compétition en Pologne.

«La Fédération d'haltérophilie interdit à vie à l'athlète Mostafa Rajaï d'accéder à toutes les installations sportives du pays et démet de ses fonctions le chef de la délégation pour la compétition, Hamid Salehinia», a-t-elle annoncé dans un communiqué, cité par l'agence Irna.

Le vétéran Mostafa Rajaï, âgé d'une quarantaine d'années, a serré samedi la main de l'haltérophile israélien Maksim Sverisky après être montés tous les deux sur le podium d'une épreuve du tournoi Worldmasters à Wieliczka, en Pologne.

#Iran :Weightlifter Mostafa Rajai has been given lifetime ban by Iran’s Weightlifting Federation for talking to & appearing in photo with Israeli competitor at World Veterans Championship in Poland this month- head of veteran weightlifter team also sacked pic.twitter.com/IEuTXbfuO0

— sebastian usher (@sebusher) August 30, 2023