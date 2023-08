Basket : un ancien international français dans le coma après une crise cardiaque à l’entraînement

L'ancien basketteur international Ludovic Vaty, qui avait dû interrompre sa carrière de haut niveau en 2013 en raison d'une pathologie cardiovasculaire, est dans le coma après une crise cardiaque mardi, a révélé ce jeudi son club amateur, le TOAC Toulouse.

«Mardi, à l'entraînement, Ludovic est tombé foudroyé par une crise cardiaque», a précisé à l'AFP un dirigeant du club qui a requis l'anonymat. Les pompiers l'ont ensuite transféré à l'hôpital, où il a été mis sous assistance respiratoire et cardiaque, a-t-il ajouté. En 2021, «Ludovic est venu nous rejoindre pour un projet amateur avec l'intention d'attirer des jeunes et de les amener vers le haut niveau», a-t-il encore affirmé.

Ancien intérieur de Gravelines, Ludovic Vaty avait été stoppé en pleine ascension, en étant contraint d'arrêter sa carrière de basketteur de haut niveau à l'âge de 24 ans en raison d'une pathologie cardiaque.

Il avait connu au préalable neuf sélections avec l'équipe de France en 2012 et sortait alors de sa saison la plus aboutie avec Gravelines (11 points et 6,3 rebonds de moyenne). Le Guadeloupéen, également passé par Pau-Orthez et Orléans, avait été élu meilleur joueur de la Leaders Cup en février 2013. En fin de contrat à Gravelines, Vaty, très sollicité par des clubs en France et à l'étranger, s'était vu détecter son problème lors d'un «check up» médical.

L'annonce de son grave accident cardiaque a suscité de nombreuses réactions dans le milieu du basket français. «Grosse pensée pour Ludovic Vaty, sa famille et ses proches», a écrit sur X (ex-Twitter) l'une des stars actuelles des Bleus, Rudy Gobert, qui évolue en NBA avec les Minnesota Timberwolves.