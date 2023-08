MMA : «weight cut», tout savoir sur ce procédé potentiellement dangereux utilisé par les combattants pour perdre du poids

Le «weight cut» est une pratique permettant la perte de poids rapide utilisée par une large majorité des combattants, en boxe Anglaise ou en MMA entre autres. Mais elle est potentiellement dangereuse.

Comment faire pour perdre des kilos et être prêt pour la pesée avant son combat ? C’est la question à laquelle tout combattant (boxe, MMA, Muay-Thaï) fait face dans sa vie. Et c’est souvent ce qu’il y a de pire. Car le combat peut être annulé si la pesée est manquée.

Il convient donc de suivre quelques méthodes drastiques. Et si certains sont capables de perdre plus d’une dizaine de kilos en quelques jours sans souci majeur, pour d’autres, c’est beaucoup plus compliqué.

Alors comment se déroule un «weight cut»? Ce qu’il faut savoir, c’est que quelques semaines avant leur combat, les combattants se préparent dans des camps d’entraînement entre physique mais aussi régime alimentaire. L’objectif étant de diminuer progressivement les glucides. En les diminuant, ils perdront les glycogènes présents dans les muscles et donc ils auront moins d’eau. Pour 1 gramme de glycogène, il y a 3 grammes d’eau.

La déshydratation, premier facteur

La veille de la pesée, le combattant ne boit pas d’eau et stoppe sa consommation de sodium. Il va donc perdre du poids par le simple fait d’uriner et de transpirer. Sans oublier, les bains chauds, les entraînements, les saunas, les entraînements avec plusieurs couches de vêtements et parfois même des vomissements forcés.

Le problème, c’est que cette pratique, totalement banalisée, reste malgré tout relativement dangereuse. De nombreux combattants ont fini à l’hôpital à cause de «weight cut» mal encadrés. La déshydratation est souvent le premier facteur.

Il y a ensuite des risques de problèmes cérébraux. En effet, avec une faible réhydratation, le liquide présent autour du cerveau ne jouera pas son rôle de protection. Cela peut conduire dans les cas les plus graves à une encéphalopathie traumatique chronique, et donc une dégénérescence des cellules cérébrales.

Il s’agit d’un exemple extrême mais en 2017 le jeune Jordan Coe (20 ans) a perdu la vie après avoir essayé de perdre trois kilos avant un combat de Muay-Thaï.

Toutefois, sans vouloir aller dans tels extrêmes, le fait de vouloir perdre trop de poids en si peu de temps n’est pas vraiment bon pour le corps. Sans oublier, qu’il peut y avoir des troubles de l’humeur et un manque de concentration pendant les combats.

Sans oublier que le manque d’eau peut auss provoquer des crampes très douloureuses, une augmentation de la température corporelle et diminuer la force et l’endurance des muscles. En effet, ces derniers ont besoin d’eau pour bien fonctionner, surtout durant un combat.

