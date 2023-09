Basket : l'ancien international français Ludovic Vaty est mort à 34 ans

L'ancien basketteur international Ludovic Vaty est mort ce vendredi à l'âge de 34 ans. Suite à une crise cardiaque survenue, mardi, lors d'un entraînement avec son club amateur, il avait été plongé dans le coma.

La fédération française de basket a annoncé ce vendredi le décès de Ludovic Vaty, à l'âge de 34 ans. L'ancien international français était dans le coma après avoir subi une crise cardiaque mardi, lors d'un entraînement avec son club amateur du Toulouse Olympique Aérospatiale Club.

«C'est avec une profonde tristesse que les joueurs de l'Équipe de France et son staff ont appris le décès de Ludovic Vaty, à l'âge de 34 ans», explique la fédération française de basket dans un communiqué.

Ancien intérieur de Gravelines, Ludovic Vaty avait été stoppé en pleine ascension, en étant contraint d'arrêter sa carrière de basketteur de haut niveau à l'âge de 24 ans en raison d'une pathologie cardiaque.

Il avait connu au préalable neuf sélections avec l'équipe de France en 2012 et sortait alors de sa saison la plus aboutie avec Gravelines (11 points et 6,3 rebonds de moyenne). Le Guadeloupéen, également passé par Pau-Orthez et Orléans, avait été élu meilleur joueur de la Leaders Cup en février 2013. En fin de contrat à Gravelines, Vaty, très sollicité par des clubs en France et à l'étranger, s'était vu détecter son problème lors d'un «check up» médical.

Ludovic Vaty avait finalement obtenu le feu vert des cardiologues pour jouer en N1 en 2015 (troisième division), à condition de ne pas jouer plus de vingt-cinq minutes par match et de ne pas faire plus de trois entraînements par semaine.