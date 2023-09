Ligue 1 : Marseille accroché à Nantes, Monaco écrase le RC Lens... tout ce qu'il faut retenir de la 4e journée

Marseille a été tenu en échec à Nantes (1-1), ce week-end, lors de la 4e journée de Ligue 1... Voici tout ce qu'il faut retenir de l'ensemble des rencontres.

nantes-marseille : 1-1

Marseille pourra avoir des regrets. Après un début de match idyllique avec l'ouverture du score dès la 4e minute par Ismaila Sarr et l'expulsion du jeune défenseur Nantais, Bastien Meupiyou dès la 9e minute, les phocéens semblaient se diriger vers une soirée facile. Pourtant, à la 39e minute, Mostafa Mohamed vient surprendre la défense marseillaise pour égaliser. Le score en restera là malgré une seconde mi-temps dominée par l'OM. Malgré 26 tirs tentés, les phocéens termineront la rencontre avec un seul but inscrit.

Après 4 journées, les olympiens totalisent 8 points, mais le style de jeu produit par l'équipe de Marcelino laisse les supporters perplexes. Les prochaines semaines devraient donner une bonne indication sur la réelle valeur de cette équipe puisque Marseille affrontera Toulouse, l'Ajax d'Amsterdam, le PSG, Monaco et Brighton pour ses cinq prochains matchs.

Brest-rennes : 0-0

Un début de saison décevant pour Rennes. Alors que beaucoup les voyaient comme l'une des équipes à suivre cette saison, pour le moment Rennes décoit. Après une victoire prometteuse lors de la 1e journée, les Rennais n'ont pas su confirmer et viennent d'enchaîner leur 3e résultat nul de rang. Encore plus problématique, Rennes a été dominé samedi après-midi sur la pelouse de Brest, pour ce derby breton.

Brest a tiré deux fois plus au but que son adversaire du jour et a eu les meilleures occasions, mais ils n'ont jamais trouvé le chemin des filets. Les Brestois réalisent un bon début de saison avec 7 points inscrits après quatre journées, malgré un calendrier compliqué, avec des matchs contre Marseille et Lens.

Monaco-LENS : 3-0

Monaco a pris la tête de la Ligue 1 en exprimant tout son potentiel offensif contre un Lens (3-0) inquiétant et relégable, samedi pour la 4e journée. L'ASM compte 10 points et repasse devant l'Olympique de Marseille (8 pts), tenu en échec vendredi à Nantes (1-1). L'Ivoirien Wilfried Singo (23e), de la tête, puis Aleksandr Golovin (35e) et Guillermo Maripan (58e), dans une défense lensoise trop passive, ont offert une troisième victoire en quatre matches au club princier.

Le Racing lui a concédé sa troisième défaite en quatre journées et ne ressemble plus du tout à l'équipe conquérante qui n'a terminé qu'à un point, derrière le Paris Saint-Germain, pour le titre de champion de France. Les «Sang et Or» ne comptent qu'un point et inquiètent.

TOULOUSE-CLERMONT

LE HAVRE-LORIENT

LILLE-MONTPELLIER

METZ-REIMS

NICE-STRASBOURg

LYON-PSG