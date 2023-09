Ligue des champions : le calendrier complet de Lens

Placé dans le groupe B de la Ligue des champions, le Racing Club de Lens défiera le FC Séville, Arsenal et le PSV Eindhoven. Voici le programme complet.

Pour la troisième Ligue des champions de leur histoire, les Sang et Or iront d’abord affronter le FC Séville, avant de recevoir Arsenal et le PSV Eindhoven, avant deux déplacements aux Pays-Bas puis à Londres pour terminer face aux Sévillans au stade Bollaert.

LE CALENDRIER COMPLET DE LENS

Mercredi 20 septembre : Séville FC - Lens (21h)

Mardi 3 octobre : Lens - Arsenal (21h)

Mercredi 24 octobre : Lens - PSV Eindhoven (21h)

Mardi 8 novembre : PSV Eindhoven - Lens (21h)

Mercredi 29 novembre : Arsenal - Lens (21h)

Mardi 12 décembre : Lens - Séville FC (18h45)