Coupe du monde 2023 de basket : un joueur serbe perd un rein après un coup reçu en plein match

Victime d’un coup, mercredi dernier, lors d’un match de la Coupe du monde de basket contre le Soudan du sud, le Serbe Borisa Simanic a dû subir l’ablation d’un rein en urgence.

L’équipe de Serbie est sous le choc. Victime d’un coup, mercredi dernier, lors d’un match de la Coupe du monde de basket contre le Soudan du sud, Borisa Simanic (25 ans) a subi, ce week-end, l’ablation d’un rein en urgence après avoir vu son état de santé se détériorer ces derniers jours, selon le média Telegraf. Rien ne laissait pourtant présager une telle issue.

A moins de deux minutes de la fin de la rencontre, alors que la Serbie menait largement au tableau d’affichage, le joueur, qui évolue à Saragosse, avait reçu un coup de coude dans le bas ventre de Sud Soudanais Nuni Omot. L’intérieur serbe s’était immédiatement accroupi avant de quitter le parquet. Transporté dans un hôpital de Manille, il avait été opéré et avait perdu beaucoup de sang, mais les premiers diagnostics se voulaient rassurants. «Borisa se sent bien, le rein et toutes fonctions ont été préservés», avait indiqué la Fédération serbe de basket.

Une carrière en pointillés

Mais son état de santé a empiré et Borisa Simanic a été contraint de subir une nouvelle intervention plus sérieuse au cours de laquelle les médecins ont été obligés de lui retirer un rein. «En raison de changements dans la vitalité du tissu rénal, le rein entier a dû être retiré chirurgicalement», a annoncé la Fédération serbe.

Alors que Borisa Simanic est bien évidemment forfait pour le reste de la compétition, où la Serbie est opposée, ce mardi, à la Lituanie en quarts de finale, la suite de sa carrière s’inscrit en pointillés. Même si un retour sur les parquets n’est pas forcément impossible.