Sergio Ramos : voici le salaire que devrait toucher le défenseur espagnol à Séville

En fin de contrat avec le PSG, Sergio Ramos a repoussé les avances de plusieurs clubs en Arabie Saoudite ou encore en Turquie pour revenir au FC Séville, où il devrait toucher un salaire bien moins conséquent.

De retour 18 ans plus tard. En fin de contrat avec le PSG, où il a évolué pendant deux saisons, Sergio Ramos (37 ans) n’en a pas encore fini avec le football et a fait le choix revenir au FC Séville. Et pour porter à nouveau le maillot de son club formateur, le défenseur espagnol n’en a pas fait une histoire d’argent. Bien au contraire.

des offres conséquentes venues de Turquie et Arabie Saoudite

Désireux de retrouver la formation andalouse, il a repoussé plusieurs offres très conséquentes venues de Turquie ou encore d’Arabie Saoudite. L’ancien international espagnol (180 sélections) a ainsi décliné le salaire de 11 millions d’euros brut par saison offert par Galatasaray, mais aussi des émoluments encore plus importants de 20 millions d’euros brut par saison soumis par Al-Ittihad.

A Séville, Sergio Ramos touchera beaucoup moins. Il percevra un salaire un peu plus d’un million d’euros net, selon Mundo Deportivo. Soit six fois moins que son salaire au PSG. Mais son envie de revenir dans le club sévillan était plus forte que tout. «C'est un jour très spécial, c'est une immense joie de rentrer à la maison. (…) Je suis très heureux d'être de retour», a-t-il notamment confié à son arrivée à l'aéroport.

Sergio Ramos pourrait faire ses débuts avec le FC Séville à l'issue de la trêve internationale lors de la réception de Las Palmas pour la 5e journée de Liga (17 septembre) ou à l'occasion de la venue de Lens pour la 1ère journée de la Ligue des champions (20 septembre).