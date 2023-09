UFC Paris : les 5 adversaires possibles pour Ciryl Gane après Serghei Spivac

En démonstration contre Serghei Spivac, samedi à l’UFC Paris, Ciryl Gane a confié qu’il souhaitait de nouveau combattre pour la ceinture des poids lourds. En attendant, voici quels adversaires il pourrait affronter.

Battu en mars dernier par Jon Jones, lors de sa deuxième tentative de titre des poids lourds de l’UFC, le Français Ciryl Gane a envoyé un message à ses détracteurs pour leur prouver qu’il était toujours présent. Après sa démonstration contre le Moldave, le «Bon Gamin» a d’ailleurs indiqué qu’il ne souhaitait rien d’autre que la ceinture. Mais avant d'avoir un nouveau «title shot», il devra affronter quelqu'un d'autre.

Alors que Francis Ngannou est parti dans une autre organisation (la PFL) et que Jon Jones et Stipe Miocic sont proches de la retraite, la catégorie reine se retrouve sans énormément d'adversaires potentiels solides. Voici ses possibles concurrents.

Jon Jones ou stipe miocic ?

Jon Jones, qui a donc réussi un retour parfait en soumettant Ciryl Gane pour s'offrir un nouveau titre dans une nouvelle catégorie, va défendre son titre contre Stipe Miocic, le 12 novembre prochain. Mais alors que l'on aurait pu imaginer le Français se retrouver face au gagnant, les deux historiques de l'UFC devraient sûrement prendre leur retraite. De quoi annuler un potentiel gros combat.

Tom Aspinall

C'est le combat le plus crédible pour Ciryl Gane. Le problème, c'est que le natif de La Roche sur Yon n'en veut pas. Au micro de Michael Bisping après sa victoire, Gane s’est expliqué. «Il a le droit de le demander (...). Moi aujourd'hui je veux aller de l'avant. J'ai échoué à la ceinture, je veux retourner à la ceinture. J'ai prouvé ce soir que j'étais prêt», a-t-il lancé avant d’argumenter en conférence de presse. «Je n'ai pas refusé Aspinall, ce n'est pas exactement ça, a-t-il détaillé. Mon chemin le plus court vers une ceinture ce n'est pas Aspinall. Mais s'ils (l'UFC) me proposent un combat pour la ceinture face à lui, j'accepte. Ce que je veux, c'est la ceinture».

De son côté, le Britannique 4e de la catégorie des poids lourds a répondu. «Si Ciryl Gane ne veut pas du combat, je ne vais pas lui imposer. (…) S’il ne veut pas se battre, nous verrons. Je sais que je suis un mauvais combat pour lui. Je pense que sur le plan stylistique, c’est un bon match pour moi, mais s’il ne le veut pas, alors je comprends, a confié Aspinall. Il ne reste qu’un seul gars : le grand Russe que personne ne veut. Je serai très heureux de me battre contre Sergei Pavlovich».

Sergei Pavlovich

Justement, Sergei Pavlovich, numéro un de la catégorie reine semble désormais être le plus dangereux de la catégorie. De l’aveu de Tom Aspinall, c’est l’homme que personne ne veut comprendre. D’ailleurs, même Jon Jones ne se sent pas de l’affronter… Avec six victoires par KO dès le premier round lors de ses dernières sorties, le Russe, n°1 des poids lourds, ne cessent d’impressionner. Il est considéré comme le prochain champion de la catégorie et pourrait combattre pour la ceinture vacante en cas de retraite de Miocic et Jones. Mais contre qui se ferait ce combat ? Ciryl Gane aura peut-être sa chance.

Jailton Almeida

Etoile montante de la catégorie, le Brésilien Jailton Almeida n’est que 9e au classement mais il est très impressionnant. Opposé à l’Américain Curtis Blaydes (numéro 5) le 4 novembre à Sao Paulo, il pourrait s’offrir une 19e victoire (100% avant la limite) en carrière MMA. A force de monter, l’UFC et Dana White pourrait voir en lui le prochain champion… Et Ciryl Gane, malgré son classement devrait donc passer par lui.