Coupe du monde de rugby 2023 : le prince William et la princesse Kate Middleton en France pour assister au Mondial

Le prince William et la princesse Kate Middleton sont attendus en France dans les prochains jours pour assister à des matchs de la Coupe du monde de rugby, organisée dans l’Hexagone.

Six ans après leur dernière visite officielle, le couple princier pourrait faire son retour en France. Le prince William et la princesse Kate Middleton vont profiter de la Coupe du monde de rugby (8 septembre-28 octobre) pour refouler le sol français. La princesse de Galles, qui est aussi la marraine de la Rugby Football Union, est attendue, ce samedi, du côté Marseille pour assister au match de la phase de poules entre l’Angleterre et l’Argentine (poule D) au stade Vélodrome (21h), selon l’International Business Times.

The Prince of Wales, Patron of @WelshRugbyUnion, will attend Wales vs Fiji at the Stade de Bordeaux

— Cameron Walker (@CameronDLWalker) September 4, 2023