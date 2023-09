US Open : un spectateur expulsé après avoir prononcé «la phrase d’Hitler la plus célèbre de l’histoire»

Un spectateur a été expulsé des tribunes du court Arthur Ashe, ce lundi, après avoir prononcé «la phrase d’Hitler la plus célèbre de l’histoire» lors du 8e de finale de l’US Open entre l’Allemand Alexander Zverev et l’Italien Jannik Sinner.

Ses propos ont fait sortir Alexander Zverev de ses gonds. Alors qu’il était opposé à l’Italien Jannik Sinner, ce lundi, en 8e de finale de l’US Open, l’Allemand a fait expulser un spectateur coupable d’avoir chanté les paroles de l’hymne de l’Allemagne nazie depuis les tribunes du court Arthur Ashe. Le n°12 mondial s’apprêtait à servir dans le 4e set lorsqu’il a entendu l’individu prononcer la phrase «Deutschland über allee» (L’Allemagne avant tout, ndlr), tirée du Deutschlandlied (Le Chant de l’Allemagne, composé en 1841).

Choqué, Alexander Zverev s’est immédiatement plaint auprès de l’arbitre de chaise. «Il vient de dire la phrase d’Hitler la plus célèbre au monde, c’est inacceptable. C’est incroyable», a-t-il déclaré à l’officiel. Ce dernier a consulté les responsables de la sécurité pour tenter de retrouver le coupable et un homme portant une casquette de baseball bleue a finalement été identifié, grâce notamment aux spectateurs présents à proximité, avant d’être invité à quitter l’enceinte.

Security was looking for a fan who yelled during the Jannik Sinner & Alexander Zverev match.





Zverev said he yelled "the most famous Hitler phrase.”





Security looked for the person for at least 10 minutes.





They escorted a fan out & the crowd cheered as they left. pic.twitter.com/QDClUPqPwu

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2023