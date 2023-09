Coupe du monde de rugby 2023 : quel sera le dispositif de sécurité ?

A la veille du coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby organisée en France, les autorités se sont préparées à assurer la sécurité pour cet évènement, qui devrait rassembler 2,5 millions de spectateurs, dont 600.000 étrangers.

L'occasion de faire oublier le fiasco de la finale de la ligue des champions en mai 2022. Le XV de France va tenter contre les All Blacks ce vendredi en ouverture de la Coupe du monde de rugby organisée dans l'Hexagone (8 septembre - 28 octobre). Cet évènement, qui s'impose comme un test pour les autorités à moins d'un an des JO 2024 organisés à Paris, devrait rassembler pas moins de 2,5 millions de spectateurs, dont 600.000 étrangers.

Pour assurer un contrôle optimal, plus de «4 millions d’euros ont été alloués en 2023 pour soutenir des projets d’installation de vidéo-protection portés par les collectivités locales» afin de renforcer la sécurité des sites ou endroits concernés directement par cette compétition, ont fait savoir la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, le préfet de police de Paris Laurent Nuñez et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lors d'une conférence de presse conjointe organisée ce mercredi 6 septembre. Concrètement, «29 communes en ont bénéficié permettant l’installation de près de 550 caméras supplémentaires, des centres de supervision urbaine et des déports d’image».

Des effectifs en nombre

Si les trois responsables politiques ont affiché une confiance et un enthousiasme certain dans cette prise de parole, aucune menace ne sera négligée pour autant. «On reste attentifs à toutes les menaces. La menace terroriste qui est toujours prégnante. Les risques sécuritaires liés à la délinquance d’appropriation, les risques autour des mouvements de foule. Mais nous sommes parés et prêts», a assuré le préfet de police de Paris Laurent Nunez.

Le niveau de sécurisation sera maximal avec 5.100 policiers et gendarmes pour les journées de match classique. Ce vendredi 8 septembre, à l'occasion du match d'ouverture opposant le XV de France à la Nouvelle-Zélande, 39 unités de forces mobile et 7.500 membres de forces de l'ordre seront présentes aux abords du Stade de France.

Parmi les 39 unités de forces mobiles, quatre assureront la sécurité sur les lieux touristiques, cinq dans les transports en commun, 16 pour la fanzone située sur la place de la Concorde (8e arrondissement) ainsi que 1.200 effectifs de lutte contre l'insécurité et la délinquance sur la fanzone de Saint-Denis, où l'écran géant sera installé en face de l'Hôtel de ville.