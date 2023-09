Éliminatoires Euro 2024 : composition, arbitre, stade, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre la France et l’Irlande

Pour son 5e match des éliminatoires de l’Euro 2024, l’équipe de France affronte l’Irlande, ce jeudi (20h45), au Parc des Princes avec l’objectif d’enchaîner une nouvelle victoire pour se rapprocher de la qualification.

Composition probable de l’équipe de France

Maignan - Pavard, Koundé, Upamecano, L. Hernandez (ou T. Hernandez) - Rabiot, Tchouaméni, Griezmann - Dembélé, Giroud (ou Kolo Muani), Mbappé (cap.)

Arbitre

Urs Schnyder a été désigné pour diriger la rencontre entre la France et l’Irlande. Âgé de 37 ans, l’arbitre suisse officie depuis plusieurs années dans le championnat helvète et a dirigé quelques matchs européens (Ligue Europa conférence ou encore des matchs de qualification pour la Ligue des champions et la Ligue Europa) et internationaux. Il est réputé pour sortir assez facilement les cartons jaunes. Jusqu’à maintenant, Urs Schnyder n’a jamais arbitré l’équipe de France, ni l’Irlande. Uniquement les Bleuets lors d’un match amical contre la Croatie en novembre 2018 (2-2). Dayot Upamecano avait notamment participé à cette rencontre.

Stade

En raison de la Coupe du monde de rugby, la rencontre ne se jouera pas sur la pelouse du Stade de France mais au Parc des Princes. Le dernier match des Bleus dans l’enceinte du PSG remonte au 13 novembre 2021. Ce jour-là, les Tricolores avaient corrigé le Kazakhstan en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (8-0). Kylian Mbappé avait notamment inscrit un quadruplé sur un terrain qu’il connait par cœur.

Match aller

Au match aller, les hommes de Didier Deschamps se sont imposés en Irlande grâce à un magnifique but de Benjamin Pavard (0-1). En début de seconde période, le défenseur tricolore a décoché une frappe du pied droit qui a heurté la barre transversale avant de finir au fond des filets. Mike Maignan a été l’autre héros de la rencontre. En fin de match, le gardien français a réalisé deux parades exceptionnelles pour préserver la victoire des Bleus.

Situation du groupe

Avant cette 5e journée des éliminatoires de l’Euro 2024, la France occupe la tête du groupe B avec quatre victoires en autant de rencontres (12 points). Les Bleus comptent six points d’avance sur la Grèce (6 points), qui a un match en moins. L’Irlande et les Pays-Bas suivent derrière avec trois points chacun, mais les Néerlandais n’ont disputé que deux rencontres. Gibraltar pointe à la dernière place avec aucun point.

Diffusion TV

La rencontre entre la France et l’Irlande, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de l’Euro 2024, sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h45 sur TF1.