France-Danemark, match amical Espoirs : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Pour la première rencontre de Thierry Henry à la tête des Bleuets, l’équipe de France Espoirs affronte le Danemark, ce jeudi, en match amical à Nancy (18h30).

Des débuts forcément attendus. Thierry Henry va faire ses premiers pas à la tête de l’équipe de France Espoirs, ce jeudi, à l’occasion d’un match amical face au Danemark à Nancy. A un peu moins d’un an des JO 2024 à Paris, l’ancien attaquant, qui a succédé à Sylvain Ripoll, doit donner un nouvel élan aux Bleuets, après l’élimination en quarts de finale de l’Euro en juin dernier.

Et avant ce premier rendez-vous, «Titi» a eu à peine le temps de faire connaissance avec ses joueurs et seulement trois jours pour préparer cette rencontre. «Bien sûr qu'on a mis en place certaines choses, mais on aurait préféré avoir plus de temps avant notre premier match. Il faudra néanmoins bien occuper l'espace, être agressif à la perte du ballon, défendre en avançant et se porter vers l'avant avec de vraies intentions», a-t-il confié.

Car ce match contre les Danois servira à préparer le déplacement, lundi prochain, en Slovénie pour le début des éliminatoires de l’Euro 2025. Et Thierry Henry a conscience que le moindre faux pas pourrait coûter cher dans la course à la qualification. Charge à lui et ses joueurs de préparer de la meilleure des manières cette confrontation en terre slovène contre les Danois.

Programme TV

France-Danemark



Match amical Espoirs



Jeudi 7 septembre à Nancy



A suivre en direct et en intégralité à partir de 18h30 sur la Chaine L’Equipe