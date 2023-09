Lionel Messi : qui est ce garde du corps Français qui suit partout le joueur ?

Grand passionné d’arts martiaux, Yassine Cheuko est le garde du corps attitré de Lionel Messi et il a la lourde mission de veiller sur la sécurité de l’Argentin.

Il le suit dans ses moindres faits et gestes. En dehors comme sur les terrains. Et de Paris à Miami. Yassine Cheuko est le garde du corps attitré de Lionel Messi. Ce Français est en charge de la sécurité du septuple Ballon d’or depuis son passage au PSG et il a suivi l’Argentin aux Etats-Unis. Avant de veiller sur l’ancien joueur du FC Barcelone, ce passionnée d’arts martiaux s’occupait de l’ancien directeur sportif du club parisien Leonardo.

Depuis l’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami, Yassine Cheuko a été aperçu sur de nombreuses vidéos sur lesquelles il ne lâche pas le joueur de 36 ans d’une semelle que ce soit à la sortie du bus, sur le bord du terrain ou encore dans les vestiaires. Le week-end dernier, il est même entré sur le terrain pour intercepter sans ménagement un supporter vêtu d’un maillot de Barcelone, qui a tenté de s’approcher de son protégé, lors du match entre le Los Angles FC et l’Inter Miami.

Messi's bodyguard was ready after a fan stormed the field





(via @shoploveanne)pic.twitter.com/PS7jixkQa3 — Bleacher Report (@BleacherReport) September 4, 2023

Mais Yassine Cheuko, dont la popularité ne cesse de grandir ces dernières semaines avec désormais près de 200.000 followers sur son compte Instagram, n’est pas seulement chargé de protéger Lionel Messi. Le gaillard, qui a effectué plusieurs séjours en Thaïlande, où il a participé à des combats de boxe thaïlandaise, veille aussi sur la femme de la star Antonela ainsi que sur leurs fils.

Alors qu’il est très discret sur sa vie privée, certains médias ont avancé qu’il serait un ancien Marine de l’armée américaine ayant combattu en Irak et en Afghanistan. Mais cette dernière a indiqué au Daily Mail que son nom n’apparaissait pas dans les bases de données. Son professionnalisme à toute épreuve n’est lui, en revanche, en aucun cas remis en cause.