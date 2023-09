Coupe du monde de rugby 2023 : pourquoi le ballon est-il ovale ?

Contrairement à d'autres sports, comme le football, le basket-ball ou encore le handball, le rugby a la particularité de se jouer avec un ballon de forme ovale.

C'est l'une des particularités du rugby. Contrairement à d'autres sports, comme le football, le basket-ball ou encore la handball, il ne se joue pas avec un ballon rond mais avec un ballon de forme ovale, qui est reconnaissable en un coup d’œil.

Une forme beaucoup plus pratique

Et l'histoire de sa forme est pour le moins insolite. Selon la légende, alors que des élèves jouaient tranquillement au football, dans la ville anglaise de Rugby en 1823, le ballon se serait dégonflé au point qu'il était devenu trop compliqué de jouer au pied.

Un certain William Webb Ellis, qui a donné son nom au trophée remis au vainqueur de la Coupe du monde de rugby, aurait alors décidé de ramasser la balle avec ses mains avant de l'aplatir dans le but adverse. Et il aurait serré le ballon si fort contre lui, que ce dernier serait devenu... ovale. Le rugby et son ballon ovale seraient ainsi nés.

Et si le ballon ovale a été conserver au détriment d'un ballon rond, c'est parce qu'il se veut plus pratique. Il est plus facile à attraper, à garder près du corps pour courir ou encore à le faire s'élever dans les airs quand il s'agit de tirer au pied. En revanche, il faut savoir gérer ses rebonds souvent capricieux.