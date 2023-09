Coupe du monde de rugby 2023 : pourquoi le coup d’envoi du match entre la France et la Nouvelle-Zélande aura lieu à 21h15 ?

Exceptionnellement, le coup d’envoi du match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande, ce vendredi, sera donné à 21h15.

Un horaire spécifique. Le match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby, ce vendredi, entre la France et la Nouvelle-Zélande, est très attendu. Mais contrairement aux autres rencontres de la compétition programmées le soir, le coup d’envoi de ce choc sera donné à 21h15, et non pas à 21h. Il a été décalé d’un quart d’heure en raison de la cérémonie d’ouverture, qui aura lieu également au Stade de France juste avant.

22 minutes pour l'échauffement

Elle commencera à 20h et devrait durer une trentaine de minutes avec au programme notamment un spectacle co-écrit par Jean Dujardin, la patrouille de France et un feu d’artifice. Une fois les festivités terminées, les deux équipes feront leur apparition sur la pelouse pour l’échauffement, dont le temps a été fixé à 22 minutes précisément. Même si Fabien Galthié espère avoir un peu de rab.

«World Rugby nous a donné le droit de sortir pendant 22 minutes mais on espère en avoir 24», a confié avec un brin d’humour le sélectionneur du XV de France. Les Bleus, qui évolueront en blanc, et les All Blacks retourneront ensuite au vestiaire pour finir de se préparer avant de revenir pour les hymnes nationaux, puis le coup d’envoi, qui lancera officiellement cette 10e Coupe du monde de rugby de l’histoire.