Equipe de France : combien les Bleus vont-ils verser aux Restos du Cœur ?

Actuellement réunis pour les matchs face à l’Irlande et l’Allemagne, les joueurs de l’équipe de France de football ont décidé de venir en aide financièrement aux Restos du Cœur.

L’appel a été entendu par les joueurs de l’équipe de France de football. Actuellement réunis pour la rencontre des éliminatoires de l’Euro 2024, ce jeudi, contre l’Irlande et le match amical, mardi, en Allemagne, les Bleus ont décidé de venir en aide aux Restos du Cœur qui se trouvent en grande difficulté financière. Pour soutenir l’association fondée par Coluche, les hommes de Didier Deschamps devraient renoncer aux primes qu’ils devaient toucher pour le match face aux Irlandais et reverseront la totalité de la somme aux Restos du Cœur, soit près de 500.000 euros, selon L’Equipe.

«Tout le monde était d'accord pour faire un geste»

«C’est le coach qui en parlé à Kylian, qui est venu m’en parler, et après on en a parlé aux joueurs. (...) Tout le monde était d'accord pour faire un geste, parce que c’est important», a confié Antoine Griezmann. «C’est une initiative collective. On considère à tort que le footballeur reste dans sa sphère. On se rend bien compte de la réalité du quotidien», a indiqué, de son côté, le sélectionneur tricolore Didier Deschamps.

Ce week-end, les Restos du Cœur, contraints de réduire le nombre de bénéficiaires, avaient fait part de leurs difficultés en raison de la «hausse très importante» du nombre de personnes qui demandent de l'aide et d'une «augmentation de ses coûts de fonctionnement» à cause de l’inflation. «A ce rythme-là, si l’on n’y fait rien, même les Restos du Cœur pourraient mettre la clé sous la porte d’ici à trois ans», avait déclaré, dimanche, le président de l’association Patrice Douret particulièrement inquiet. Et cette situation n’a pas laissé insensible Kylian Mbappé et ses coéquipiers.

Il n’est pas rare de voir les joueurs de l’équipe de France apporter leur soutien de cette manière. Certains d'entre eux ont l’habitude de ne pas percevoir les sommes gagnées en sélection et de les reverser directement à des associations caritatives.