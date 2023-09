Coupe du monde de rugby 2023 : comment est né ce sport ?

Alors que la Coupe du monde de rugby 2023 commence ce vendredi 8 septembre, revenons sur son origine. Car la légende qui plane autour de sa naissance est l’une des plus controversées du monde sportif. Explications.

Des origines discutables. Si la naissance du rugby est associée à 1823 et à la personne de William Webb Ellis, celle-ci tiendrait plus d’une légende imaginée par le World Rugby que de la réalité. Joris Vincent est historien, à l’origine de plusieurs thèses et ouvrages sur le thème du rugby. Interviewé par l’AFP, il estime que l’invention de ce sport remonterait davantage aux années 1830-1836.

Si elle n’est pas restée dans les mémoires, la personne ayant démocratisé cette nouvelle pratique sportive se nommerait finalement James (Jem) Mackie. Cet historien n’est pas le premier à revenir sur ce fondement. L’homme aurait été écarté de l’histoire «parce que c'était un trublion et qu'il aurait brûlé une partie des livres de la bibliothèque du collège de Rugby, développe l’historien. Comme on ne pouvait décemment pas mettre en valeur un délinquant, on va mettre en place la légende de William Webb Ellis». Un aristocrate anglais, bon élève, bien sous tous rapports.

L’histoire du rugby du pied à la main

La légende de William Webb Ellis se base sur une infraction durant un match de balle à pied, l'ancêtre du football. Selon les dires, suite à un geste manqué, l’anglais aurait pris la balle entre ses mains pour courir jusqu’au but et marquer. Un manque de fair-play aujourd’hui légendaire, mais trompé donc.

La codification des règles du jeu

Le «rugby-football» de l’époque possède des règles différentes en fonction des établissements et des terrains où l’on y jouait. Il a fallu, d’après Joris Vincent, attendre 1845 pour qu’une classe de 6e instaure ses premières règles. Une manière de codifier à leur façon la pratique de ce nouveau sport. Déplacement, arrêt des joueurs, comptage des points... Ce n’est toutefois qu'en 1871 qu’une première forme de fédération anglaise de rugby s'est créée sous le nom de «Rugby football Union». Une réponse à la naissance de la fédération anglaise pour le football. La scission entre les deux sports était faite. Les règles du jeu du rugby actées.

La démocratisation de ce sport se fera dans un premier temps dans les états du Commonwealth, à l’instar de la Nouvelle-Zélande, avec le succès que l’on lui connaît deux siècles plus tard.