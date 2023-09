Coupe du monde de rugby 2023 : quel était l'objet tenu par le joueur de la Nouvelle-Zélande lors du Haka ?

Une fois n’est pas coutume, le All Black qui a mené le Haka avant le match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby, ce vendredi, entre la France et la Nouvelle-Zélande, avait un objet dans les mains.

C’était un moment très attendu. Et il se veut déjà historique. Avant le coup d’envoi du match de la Coupe du monde de rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande, ce vendredi, les All Blacks ont effectué leur traditionnel Haka, ou plutôt le virulent Kapa O Pango. Et il a été mené par le numéro 9 néo-zélandais Aaron Smith.

NOUS Y SOMMES !





Le haka des @AllBlacks lance cette 10e édition de la Coupe du Monde de Rugby



!





The @AllBlacks haka launches the 10th Rugby World Cup

A cette occasion, après avoir réuni ses coéquipiers en rond autour de lui, le demi de mêlée a brandi un objet en bois sculpté entre les mains. Il s’apparentait à une «arme» mais il s'agissait d'une pagaie traditionnelle et cérémonielle utilisée lors de certaines cérémonies. Pas de quoi toutefois de perturber Antoine Dupont et ses coéquipiers qui sont restés impassibles.

Mais de cette manière, Aaron Smith et les All Balcks ont donné le ton avant leur «combat» qui promettait d’être particulièrement rude face aux Bleus sur la pelouse du Stade de France.