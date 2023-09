MMA : Cédric Doumbé, combat de Francis Ngannou en France, Prize Money... Le vice-président du PFL dévoile les ambitions de l'organisation

La PFL, organisation américaine de MMA qui ne cesse de monter, arrive à Paris samedi 30 septembre. L’occasion pour James Frewin, vice-président, d’échanger avec CNEWS.

Avec Francis Ngannou et notamment Cédric Doumbé, la Professionnal Fighters League a de quoi réussir en France. Avant sa première soirée le 30 septembre prochain à Paris, CNEWS a échangé avec James Frewin, le numéro 2 de l'organisation américaine de MMA.

Pourquoi la PFL débarque-t-elle en France ?

James Frewin : Suite à la légalisation du MMA en 2022, le MMA est devenu le sport qui connaît la croissance la plus rapide en France et continue de croître en Europe et dans le reste du monde. Les fans en France sont tout simplement mal desservis et il n’y a pas suffisamment d’événements de MMA existants chaque année pour répondre à la demande croissante. La Professional Fighters League (PFL) opère un véritable format de saison sportive très similaire à l'UEFA Champions League, à la Ligue 1 ou au Top 14. Cela rend la PFL très unique et nous savons que les fans de sport français adorent ce format basé sur de vraies valeurs sportives et la méritocratie appliquée au sport du MMA. La PFL s'engage à organiser plusieurs événements en France chaque année tout au long de la saison et notre premier événement à Paris le 30 septembre sera la carte la plus excitante de l'histoire du MMA français.

Est-ce un début de rêve en France, avec Cédric Doumbé en tête d'affiche ?

La PFL est une promotion mondiale de premier plan et nous disposons d’une liste d’athlètes de classe mondiale qui représentent leurs pays sur une scène véritablement mondiale. Cédric Doumbé est un ancien champion du monde de kick-boxing et est au début de son parcours dans le monde du MMA. Cédric a une base de fans incroyablement passionnés, nous sommes donc ravis qu'il fasse ses débuts dans un combat de démonstration au salon PFL Europe à Paris le 30 septembre, et l'année prochaine, il participera à la saison 2024 de 1 million de dollars de la PFL et cherchera à devenir champion du monde de la PFL.

Nous étudions la possibilité que Francis Ngannou combatte en France dans un avenir proche

Comment s'est déroulée la signature de Cédric Doumbé ?

La PFL abrite les meilleurs athlètes du monde tels que Francis Ngannou, Kayla Harrison, Abdoul Abdouraguimov et Jake Paul pour n'en citer que quelques-uns. Lorsque nous avons pris la décision d’approcher Cédric Doumbe pour l’ajouter à notre liste de classe mondiale, il a été honoré et il a sauté sur l’occasion de concourir ici au PFL. Les athlètes comme Cédric veulent simplement rivaliser avec les meilleurs au monde sur une plate-forme mondiale, et la PFL offre cela et bien plus encore. Aucune autre promotion n'offre à un athlète comme Cédric l'opportunité de gagner 4 combats et de devenir champion du monde PFL, et gagner un prix de 1 million de dollars en 8 mois.

Le PFL est toujours en croissance en Europe notamment. Comment souhaitez-vous développer la promotion pour devenir une organisation de premier plan ?

La PFL est la deuxième promotion mondiale de MMA après seulement 4 saisons et nous sommes sur le point de devenir co-leader dans ce sport dans un avenir très proche. La vision de la PFL est de faire progresser et de développer le sport et, dans ce cadre, nous appliquons de véritables valeurs sportives avec notre format de saison unique avec un début, un milieu et une fin clairs. La saison mondiale à 1 million de dollars comprend 6 événements de saison régulière, 3 événements de barrage et 1 événement de championnat au cours duquel nous couronnons 6 champions du monde et distribuons 6 chèques de 1 million de dollars en une seule nuit. La PFL lance également 6 ligues régionales à travers le monde avec le même format saisonnier, offrant aux combattants et aux fans plus d'opportunités à travers le monde. La PFL Europe a été lancée avec un succès incroyable en 2023 et nous avons annoncé le lancement de la PFL Moyen-Orient au premier trimestre 2024. Quatre ligues régionales supplémentaires seront lancées au cours des 3 prochaines années à travers le monde, proposant plus de 50 événements par an dans différents fuseaux horaires.

Vous avez également signé le français Francis Ngannou. Le verra-t-on combattre dans l'Hexagone ?

Francis est un champion du monde incontesté et partenaire de la PFL. Francis participera à la division PFL PPV Super Fight en 2024, et nous étudions la possibilité qu'il concoure en France dans un avenir proche.