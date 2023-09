Coco Gauff : précocité, sœurs Williams, engagement… Tout savoir sur l'Américaine qui a remporté l’US Open de tennis

Coco Gauff, pépite du tennis américain, a remporté dans la nuit de samedi à dimanche l'US Open 2023 en battant en finale la Bélarusse Aryna Sabalenka (2-6, 6-3, 6-2) à seulement 19 ans. Voici tout ce qu’il faut savoir sur elle.

L’Américaine Coco Gauff, qui a remporté son premier titre du Grand Chelem en s’offrant l'US Open dans la nuit de samedi à dimanche, est l’une des sportives les plus suivies de la planète.

Une précocité incroyable

Coco Gauff, native d’Atlanta, est suivie et scrutée depuis un moment. Considérée comme la relève du tennis américain, Cori dite «Coco» frappait déjà des services à 190 km/h à 14 ans et voulait être une championne. Ses qualités athlétiques, son mental, sa passion, tous les éléments étaient réunis. Elle a été repérée par le Français Patrick Mouratoglou et a commencé sa carrière professionnelle à seulement 15 ans et huit jours en disputant le 21 mars 2019, le premier tour du Masters 1000 de Miami. Il ne lui a pas fallu longtemps pour remporter son premier titre d’ailleurs à Linz, en octobre 2019 contre Jelena Ostapenko.

«Ça n'a pas été facile. La route a été longue pour en arriver là. Je n'étais pas une joueuse complète et je ne pense pas l'être tout à fait encore, a confié Gauff en conférence de presse après sa victoire à Flushing Meadows. À 15 ans, on voulait que je gagne un tournoi du Grand Chelem. J'avais l'impression d'avoir une limite d'âge à ne pas dépasser pour remporter mon premier tournoi du Grand Chelem et que si je gagnais après, ce ne serait pas un accomplissement. C'est fou tout ce que j'ai pu entendre ou lire sur moi, alors je suis très contente d'avoir réussi à tout gérer.»

Des parents sportifs

Avec un père basketteur, qui a joué pour l'université de Géorgie, et une mère gymnaste qui a aussi défendu les couleurs de l'université de Floride en athlétisme, Coco Gauff, félicitée sur X (ex-Twitter) par Barack Obama, l'ancien président des Etats-Unis, a baigné dans le sport très tôt. Elle s'est mise au tennis à l'âge de 6 ans.

Un engagement depuis toujours

Jeudi à Flushing Meadows, la demi-finale de la jeune Afro-Américaine de 19 ans a été interrompue pendant 50 minutes par des activistes écologistes, dont un qui s'est collé les pieds nus au sol. Pas de quoi perturber Gauff, qui a même apporté son soutien. «Dans l'histoire, des moments comme ça sont déterminants. Je ne doute pas du changement climatique et je crois qu'il y a des choses que nous pouvons mieux faire, a-t-elle commenté. Ces militants ne m'ont pas du tout ennuyée.»

En 2022, à Roland-Garros, elle avait raconté d'où lui venait cette conscience civique. «Depuis que je suis jeune, mon père me dit que je peux changer le monde avec ma raquette», avait-elle dit, peu après avoir pris position contre les armes à feu dans le contexte d'une fusillade survenue dans une école primaire texane, à Uvalde, qui avait coûté la vie à 19 enfants et deux enseignantes. Deux ans plus tôt, en plein mouvement «Black Lives Matter», après la mort de l'Afro-Américain George Floyd pendant un contrôle de police, l'adolescente avait déjà pris le micro lors d'une manifestation dans sa ville de Delray Beach, pour exhorter à «ne pas rester silencieux».

Les sœurs Williams en modèle

«Elles sont la raison pour laquelle j'ai ce trophée, a confié Gauff après son titre à l’US Open. Elles m'ont permis de croire en ce rêve en grandissant. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs noirs dans le tennis de haut niveau. Grâce à leur héritage, il y en a plus maintenant. Donc c'est fou et en même temps c'est un honneur d'avoir mon nom à côté de leurs noms. Et en regardant (la coupe), je me rends compte qu'elles l'ont beaucoup gagnée !».