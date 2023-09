Football : un joueur reçoit un carton jaune et répond avec une carte Uno (vidéo)

Lors d’un match de football de charité réunissant la crème des streamers anglo-saxons ce samedi 9 septembre, un joueur a sorti une carte du jeu Uno après avoir été averti. La scène fait évidemment le tour des réseaux sociaux.

Alors qu’en France, les streamers étaient au GP Explorer 2 au Mans, en Angleterre, les youtubeurs anglo-saxons les plus connus ont joué au football. Ils étaient réunis pour un match caritatif au London Stadium.

Lors de ce match opposant les Sidemen au Youtube All Stars (KSI, IShowSpeed et MrBeast. entre autres), l'arbitre professionnel Mark Clattenburg a mis un carton jaune à la star de YouTube Moc Fosh. Pour se venger, ce dernier a alors utilisé une carte «inversée» Uno pour annuler le penalty sifflé. Un moment qui a fait sourire joueurs et public présent (60.000 personnes). Surpris, ou bon acteur, l’officiel n’a pas su comment réagir.

Max Fosh uno reversing Mark Clattenburg pic.twitter.com/PtFaugHmp0 — (@sitanshusaran) September 9, 2023

Le moment a été ensuite partagé sur les réseaux sociaux à de nombreuses reprises. Pour la petite histoire, ce sont les Sidemen qui l'ont emporté 8-5.

La rencontre a été suivie par 2,5 millions de téléspectateurs en ligne, collectant 2,4 millions de livres sterling (2,79 millions d’euros) pour des œuvres caritatives.