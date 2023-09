Football : composition, historique, TV… Tout savoir sur le match Allemagne-France

L’équipe de France de football se déplace en Allemagne ce mardi 12 septembre pour y disputer un match amical. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette rencontre.

Où et à quelle heure se déroule le match ?

Cinq jours après France-Irlande (2-0) dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, les Bleus de Didier Deschamps se déplacent à Dortmund pour disputer un match amical contre l’Allemagne. Le coup d’envoi sera donné à 21 heures et aura lieu au Signal Iduna Park.

Composition probable de l’équipe de France

Maignan - Pavard, Upamecano, Saliba, Camavinga - Fofana, Griezmann, Tchouaméni - Coman, Kolo Muani, Mbappé.

Quel sélectionneur pour l’Allemagne ?

Après le lourd revers concédé contre le Japon en amical (4-1), Hansi Flick a été limogé dimanche. La Nationalmannschaft affrontera l’équipe de France avec un nouveau sélectionneur : Rudi Völler, actuel directeur sportif. Il avait dirigé la Mannschaft entre 2000 et 2004 (29 victoires, 11 nuls et 13 défaites) et l’avait notamment conduit en finale du Mondial 2002, perdu 2-0 contre le Brésil.

Arbitre du match

L’arbitre de la rencontre sera l’Anglais Anthony Taylor.

Sur quelle chaîne TV ?

La rencontre Allemagne-France sera à suivre sur TF1.