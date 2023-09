Football : Laurent Blanc n’est plus l’entraîneur de l’OL

Laurent Blanc a été limogé de son poste d'entraîneur par le club lyonnais ce lundi 11 septembre. Le technicien français paie son mauvais début de saison (lanterne rouge) et ses désaccords avec son président.

«L’OL et Laurent Blanc ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce jour», écrit dans un communiqué le club, qui remercie «Laurent Blanc et son staff pour leur implication et leur professionnalisme».

A 57 ans, Laurent Blanc, ancien sélectionneur de l'équipe de France (2010-2012) et ancien coach du PSG (2013-2016), essuie ainsi un échec retentissant, lui qui en signant à Lyon en octobre 2022 revenait au plus haut niveau après une longue traversée du désert et un exil au club qatari d'Al-Rayyan (2020-2022).

«Si la Ligue des champions est l'objectif, comme vous le dites, alors il y a vraiment beaucoup de boulot», avait admis le technicien après l’humiliation 4-0 contre le PSG. Mais l'entraîneur avait vu son limogeage venir avant même ce dernier résultat, lorsqu'avec une bonne dose d'amertume et d'ironie, il avait lâché au micro de Prime Video dès le 19 août (après, déjà, une défaite 4-1 à domicile face à Montpellier) : «Il faut changer d'entraîneur».

Pas encore de successeur désigné

Les noms de Gennaro Gattuso (ancien entraîneur du FC Valence), Habib Beye (Red Star) et Olivier Glasner (ex-Eintracht Francfort) circulent parmi d'autres pour remplacer le champion du monde 1998. En attendant, le club précise qu'il va confier «temporairement la responsabilité du groupe professionnel à Jean-François Vulliez, actuellement entraîneur adjoint de l’équipe première», et à «Jérémie Bréchet, entraîneur des U19». La légende du club Sonny Anderson, conseiller de l'OL Groupe, va aussi «s’engager totalement et quotidiennement en soutien du staff, depuis le bord du terrain, pour apporter son expertise», ajoute l'OL.

Une chose est certaine, le successeur de Blanc, qui devra remobiliser l'équipe dès le 17 septembre contre Le Havre, sera le cinquième technicien à se pencher sur l'OL depuis le départ de Bruno Genesio au printemps 2019. Depuis, le Brésilien Sylvinho (juin 2019-octobre 2019), Rudi Garcia (octobre 2019-2021), le Néerlandais Peter Bosz (2021-octobre 2022) et Laurent Blanc, qui ne sera pas resté un an, ont dansé la valse des entraîneurs.