Cyclisme : ce que l’on sait de l’état de santé du coureur Nathan Van Hooydonck

Le cycliste belge Nathan Van Hooydonck a été grièvement blessé ce mardi 12 septembre dans un accident de voiture, alors qu'il était au volant, à Kalmthout, dans le nord de la Belgique.

Le coureur cycliste belge Nathan Van Hooydonck, coéquipier de Jonas Vingegaard et Primoz Roglic dans l'équipe Jumbo Visma, serait dans un état critique ce mardi 12 septembre.

Le coureur aurait perdu le contrôle de son véhicule après s'être senti mal, il aurait alors percuté un autre véhicule en franchissant un carrefour. Selon les premiers éléments de l'enquête, la police locale suspecte une crise cardiaque du cycliste.

Le coureur a été transporté à l'hôpital après avoir été réanimé sur place. Sa voiture aurait traversé le carrefour et aurait percuté cinq autres véhicules dans sa course. Sans toutefois faire de victimes.

We can confirm that earlier today our rider Nathan van Hooydonck became unwell while driving his car, leading to his involvement in a traffic accident. He was subsequently transported to the hospital, where he is receiving good medical care. We cannot confirm rumours that his…

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 12, 2023