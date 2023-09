Football : l’immense manoir de Lionel Messi en Floride à plus de 10 millions d'euros

Désormais joueur de l’Inter Miami aux Etats-Unis, Lionel Messi a acheté un impressionnant manoir au bord de l’eau à Fort Lauderdale, dans le sud de la Floride, a révélé ce mardi The Real Deal. Paradisiaque.

Après deux saisons à Paris, dont il s’est récemment plaint prétendant que sa famille et lui n’y étaient pas heureux, Lionel Messi coule des jours paisibles désormais du côté des Etats-Unis. Il s’est d’ailleurs offert une résidence de prestige.

L’Argentin, qui évolue depuis cet été à l’Inter Miami, et sa femme Antonela Roccuzzo, ont acheté un domaine de 1.600 mètres carrés dont 976 habitables dans la Bay Colony de Fort Lauderdale. Le couple l’a trouvé par l'intermédiaire d'une société dirigée par son gestionnaire du patrimoine, Alfonso Nebot, selon le site internet spécialisée dans les infos peoples.

Une suite principale de 149 mètres carrés

Les propriétaires, John et Stacy Dickerson, auraient ainsi vendu la propriété située au 91 Compass Lane au champion du monde 2022 avec l’Argentine pour 10,8 millions de dollars (soit 10,2 millions d'euros environ). Les Dickersons l’avaient acheté 9 millions de dollars en mai de l'année dernière.

La suite parentale de la nouvelle maison de Lionel Messi / crédit : Compass Florida

Construite en 1988 et agrandie en 2000, selon les registres immobiliers, la propriété possède une façade sur l’eau avec deux pontons. On y trouve également une piscine au bord de l'eau, une salle de sport-spa et une cuisine italienne, selon une annonce de 2022 pour la maison. Ce manoir comprend huit chambres. La suite principale de Messi et Roccuzzo s'étend sur une superficie de 149 mètres carrés. Géographiquement, la maison se trouve à environ 8 km du stade Drive Pink et du centre d'entraînement de l'Inter Miami à Fort Lauderdale.

Pour rappel, Lionel Messi a signé un contrat évalué entre 50 et 60 millions de dollars, sans compter les capitaux propres de l'équipe et les accords de partage des revenus avec Adidas, Apple et d'autres sociétés.