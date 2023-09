NBA : Vertèbre brisée, strangulation... les détails sordides de l'agression de Kevin Porter Jr sur sa compagne

Les détails de l'agression de la star NBA Kevin Porter Jr sur sa compagne ont été dévoilés ce mercredi 13 septembre. On apprend notamment qu'elle souffre d’une vertèbre cassée.

Nouveau fait divers en NBA. Kevin Porter Jr. (23 ans) a été arrêté très tôt dans la matinée lundi dans le cadre d’une agression sur sa propre petite amie. Le basketteur américain est accusé d'agression physique et de strangulation dans une chambre d’hôtel sur Kysre Gondrezick, elle-même joueuse professionnelle.

Et selon les informations dévoilées ce mercredi par le procureur en charge de l'affaire, Kevin Porter Jr., arrêté à New York, aurait porté de nombreux coups au point de provoquer une fracture d'une vertèbre et une grosse coupure à une arcade de la victime. Il aurait également tenté de l'étrangler. Cette agression n'aurait cessé que lorsque Gondrezick a pu s'échapper pour prévenir le personnel de l'hôtel puis les autorités locales.

En garde à vue depuis son arrestation, le joueur a été libéré mardi moyennant une caution de 75.000 dollars et a plaidé non coupable. Il devra néanmoins comparaître à nouveau le 16 octobre. S'il est reconnu coupable, il pourra dire adieu à sa carrière NBA.

Ce n'est pas la première fois que le joueur de 23 ans se fait remarquer. Au cours de sa carrière universitaire à South California, il avait été suspendu deux matchs pour des problèmes de conduite. En 2020, l’Américain avait été impliqué dans un accident de voiture en possession d'une arme à feu et de cannabis.