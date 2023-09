«Je n’accepte pas qu’on puisse dire que je suis raciste car je suis à l’opposé de ça» : Christophe Galtier sort du silence

Libre de tout contrat après son départ du PSG le 5 juillet dernier, Christophe Galtier est empêtré dans des ennuis judiciaires. L’entraîneur de 57 ans s’est confié au micro de Canal + ce dimanche 17 septembre sur la pression ressentie à Paris et sur les accusations de propos discriminatoires et racistes portées à son encontre.

Une sortie médiatique attendue. Pour la première fois depuis son éviction du PSG le 5 juillet dernier, Christophe Galtier est sorti du silence ce dimanche dans le Canal Football Club (CFC) après avoir été au cœur d’une tempête médiatique ces derniers mois.

«Je n'ai pas eu de prise de parole auparavant parce qu'il y a eu un tel déferlement médiatique sur des sujets aussi sensibles. C'est très difficile à supporter, d'autant plus que j'estime que c'est injuste. J'ai accusé le coup, mais maintenant, je suis très combatif», a affirmé l’entraîneur de 57 ans dans le CFC.

INTERVIEW EXCLUSIVE





Christophe Galtier parle pour la première fois depuis son départ du PSG !





Rendez-vous dimanche dans le Canal Football Club, à partir de 19H30 sur CANAL+ pic.twitter.com/EF1atEbcSq — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 16, 2023

Il a été accusé par Julien Fournier, l’ancien directeur du football à l'OGC Nice quand il y officiait lors de la saison 2021-2022, d’avoir tenu des propos discriminatoires, racistes et islamophobes.

«C’est faux, archi faux. Les gens du football, les joueurs et les dirigeants me connaissent. On sait qui je suis. Mais évidemment, dans une telle affaire, on retient cette phrase-là et on ne retient pas tous les gens qui m’ont apporté leur soutien», a expliqué l’ancien entraîneur de Lille, club avec lequel il a gagné un titre de champion de France lors de la saison 2020-2021.

Christophe Galtier revient sur les accusations portées par Julien Fournier, ancien directeur du football à l'OGC Nice





"C'est faux. (...) Je ne peux pas accepter qu'on dise de moi que je suis raciste. Je suis l&39;opposé de ça" pic.twitter.com/zxC6I8s4gT — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 17, 2023

L’ancien coach niçois a réagi aux rumeurs indiquant qu’il avait incité certains joueurs musulmans de son effectif du Gym à ne pas faire le jeûne afin d’être performants lors du Ramadan.

«Sur le Ramadan et la période qui l’entoure, moi en tant qu’entraîneur, j’ai qu’une obsession, c’est la santé des joueurs et la performance de mon équipe. Mes joueurs ont géré le Ramadan comme ils l’ont souhaité et ils ont tous joué», a précisé ce dernier sur Canal +.

L’ancien joueur de l’OM, né à Marseille, a assuré pouvoir accepter toute sorte de critiques mais en aucun cas les accusations de racisme le concernant. «Autant on peut juger, analyser, critiquer la manière dont je fais jouer l’équipe, autant on peut dire : “Galtier est un entraîneur défensif“, autant je n’accepte pas qu’on puisse dire que Christophe Galtier est un raciste. Je ne peux pas l’accepter parce que je suis l’opposé de ça», a conclu Christophe Galtier.

Il sera jugé le 15 décembre prochain devant le tribunal correctionnel de Nice pour «harcèlement moral et discrimination». Des faits qui, s’ils sont avérés, l’exposeraient à une amende maximale de 45.000 euros et à une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans.