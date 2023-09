Ligue 1 : le PSG battu, Monaco accroché, Lens chute encore… ce qu’il faut retenir de la 5e journée

Le PSG a été battu pour la première fois de la saison par Nice (2-3), alors que Lens a encore chuté face à Metz (0-1) et que Monaco a été accroché à Lorient (2-2). Voici ce qu’il faut retenir de la 5e journée de Ligue 1.

PSG-Nice 2-3

Premier revers pour Paris. Le PSG a concédé sa première défaite de la saison lors de la venue de Nice au Parc des Princes (2-3). Malgré un doublé de Kylian Mbappé (29e, 87e), le club de la capitale a été surpris par des Niçois, qui avaient parfaitement préparé leur coup. Et ils ont préservé leur invincibilité grâce à un doublé de Terem Moffi (21e, 68e) et un but de Gaëtan Laborde (53e). Avec ce revers, Paris n’a pas rassuré avant de recevoir le Borussia Dortmund en Ligue des champions et Marseille en championnat. Au contraire de Nice, qui a fait le plein de confiance avant le derby de la Côte d’Azur contre Monaco.

Rennes-Lille 2-2

Rennes revient de loin. Et Nice peut s’en vouloir. Mené de deux buts à moins de vingt minutes de la fin, le Stade Rennais a arraché le match nul dans les dernières secondes face au Losc (2-2). Le club nordiste a ouvert le score par l’intermédiaire de Leny Yoro (33e) avant de doubler la mise à l’heure de jeu grâce à Bafodé Diakité (62e). Mais Rennes n’a rien lâché et Lorenz Assignon a réduit l’écart (74e). Et dans les dernières secondes, Ibrahim Salah a remis les deux équipes à égalité (90e), permettant à Rennes de rester invaincu cette saison. Lors de la prochaine journée, le club breton ira à Montpellier alors que Lille recevra Reims.

Lens-Metz 0-1

Toujours pas de victoire pour Lens. Sur sa pelouse du stade Félix-Bollaert, le vice-champion de France a connu une nouvelle désillusion en s’inclinant contre Metz (0-1). Malgré leur domination et leurs nombreuses tentatives, les Sang et Or se sont heurtés à Alexandre Oukidja, impérial sur sa ligne, et ont cédé sur un but de Joël Asoro (37e). Avec ce revers, Lens ne compte qu’un point au classement et va se rendre sur le terrain du FC Séville, pour la 1ère journée de la Ligue des champions, en plein doute.

Lorient-Monaco 2-2

Monaco a manqué l’occasion de prendre ses distances en tête. En déplacement à Lorient, le club de la principauté a été rejoint au score dans les ultimes secondes (2-2). Surpris en début de match par Aiyegun Tosin (2e), les coéquipiers de Wissam Ben Yedder ont égalisé grâce à Alexander Golovine (17e) avant de prendre l’avantage sur une frappe du pied gauche de Folarin Balogun (69e). Mais les Merlus ont arraché l’égalisation sur une dernière occasion concrétisée par Romain Faivre (90e+7). Monaco a néanmoins conservé sa place de leader avant de recevoir Nice. De son côté, Lorient reste dans le milieu de tableau.

Clermont-Nantes 0-1

Premier succès pour Nantes. En déplacement à Clermont, les Nantais ont décroché leur première victoire de la saison (0-1). En début de seconde de période, Moses Simon a profité d’une mauvaise relance de Mory Diaw pour lober le gardien clermontois et inscrire le seul but de la rencontre. En toute fin de match, Clermont a bénéficié d’un penalty, mais Muhammed Cham a envoyé le ballon au-dessus du cadre manquant l’égalisation (90e+6). Si Nantes a enfin débloqué son compteur de victoire, Clermont est toujours à la recherche de son premier succès.

Reims-Brest 1-2

Des Brestois renversants. Mené à la pause, Brest a inversé la tendance pour s’imposer à Reims (1-2). Le club champenois avait pourtant ouvert le score avec le premier but en Ligue 1 d’Amir Richardson. Mais le club breton a changé le cours du match en six minutes. Mahdi Camara a égalisé (50e) avant que Pierre Lees-Melou n’offre la victoire au Stade Brestois (56e). Avec ce succès, Brest grimpe sur le podium, alors que Reims pointe toujours en milieu de tableau.

Strasbourg-Montpellier 2-2

Chacun sa période. Strasbourg et Montpellier se sont quittés dos à dos à la Meinau (2-2). Le club héraultais menaient pourtant de deux buts à la pause grâce à deux réalisations en cinq minutes de Wahbi Khazri (35e) et Arnaud Nordin (40e). Mais en seconde période, Thomas Delaine a redonné espoir au club alsacien d’une reprise acrobatique (63e). Lebo Mothiba a ensuite remis les deux équipes à égalité (69e). Avec ce résultat, les deux formations restent dans la 2e partie du classement.

Marseille-Toulouse à 17h05

Lyon-Le Havre à 20h45