Coupe du monde de rugby : le Stade Français répond aux propos polémiques de Fabien Galthié

Le Stade Français a répondu aux propos musclés du sélectionneur du XV de France Fabien Galthié, qui a tancé des jeunes joueurs du club parisien, dimanche, lors d’un entraînement.

Le XV de France prépare son 3e match de la Coupe du monde de rugby. Et avant d’affronter la Namibie, jeudi, à Marseille (21h), les Bleus ont répété leurs gammes, ce week-end, lors d’un entraînement avec les jeunes du Stade Français. Cette séance a donné lieu à une polémique en raison des propos tenus par Fabien Galthié à l’encontre des espoirs du club parisien.

Les joueurs n'ont pas été affectés

«Mettez-moi les meilleurs joueurs en receveurs», «arrêtez de me mettre des peintres en receveurs», «mettez-moi les mecs réveillés, pas ceux qui dorment», «un mec adroit, pas un manchot», avait notamment lancé le sélectionneur des Bleus. Ce discours musclé a suscité de vives réactions. Mais le Stade Français a tenu à rapidement éteindre la polémique, assurant qu’il s’agissait d’une «boutade».

«C’était important pour moi de prendre la parole parce que je trouve un petit peu injuste ce qu’il se passe, et cette polémique actuelle», a confié Boris Bouhraoua, entraîneur adjoint du club francilien, sur RMC. «J’ai eu la chance d’être là ce (dimanche) matin. J’étais à côté de Fabien et je peux vous dire que ce serait une belle erreur de résumer tout ce qui s’est passé depuis lundi dernier avec ces quelques mots. Ça fait depuis très longtemps qu’on a la chance de travailler avec le XV de France. Résumer à ça une séquence d’entraînement très riche pour le XV de France et nos jeunes joueurs du Stade Français, je suis assez déçu», a-t-il ajouté.

Il a également assuré que les joueurs n’avaient «pas du tout» été affectés par les propos du patron des Bleus. «On en a même rigolé entre nous et avec Fabien», a indiqué Boris Bouhraoua. Une façon de mettre un terme à cette polémique, et de permettre au XV de France de se focaliser sur sa rencontre face à la Namibie.