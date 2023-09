Cristiano Ronaldo : le Portugais provoque une émeute dans un hôtel en Iran (vidéo)

En déplacement en Iran avec son club d’Al-Nassr pour affronter Persépolis en Ligue des champions asiatique, Cristiano Ronaldo a provoqué une émeute, ce lundi, dans un hôtel situé à Téhéran, où plusieurs dizaines de supporters ont forcé les portes de l’établissement pour tenter de voir l’attaquant portugais.

Cristiano Ronaldo déchaîne toujours autant les foules. Actuellement en Iran, où son club d'Al-Nassr s’apprête à affronter Persépolis, ce mardi, en Ligue des champions asiatique, l’attaquant portugais a provoqué une véritable émeute. Plusieurs dizaines de supporters se sont rassemblés devant un hôtel de Téhéran, où le quintuple Ballon d’or séjourne avec son équipe.

مردم در تلاش برای ورود به هتل اسپیناس بودند که با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند.



کاروان النصر وارد هتل شد و از این به بعد، مشغول استراحت و ریکاوری خواهد بود. بعید به نظر می‌رسد که اعضای تیم علاقه‌ای به انجام مصاحبه نشان دهند. #Alnassr #Ronaldo #Iran pic.twitter.com/MjB4yuyBT3 — طرفداری | Tarafdari (@tarafdari_com) September 18, 2023

Et ils ont réussi à forcer les portes de l’établissement, en scandant le nom de Cristiano Ronaldo, pour tenter de voir la star portugaise. Mais la police est finalement intervenue et a repoussé à l’extérieur de l’hôtel les nombreux supporters.

Vainqueur de la Ligue des champions (européenne) à cinq reprises, avec Manchester United (2008) et le Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018), Cristiano Ronaldo, auteur de sept buts et quatre passes décisives en cinq matchs de Saudi Pro League, va découvrir la Ligue des champions asiatique, Al-Nassr étant dans le groupe E avec Persépolis ainsi que Al-Duhail (Qatar) et Istiqlol Douchanbé (Tadjikistan).