Ligue des champions : composition, arbitre, programme TV… Tout savoir sur PSG-Borussia Dortmund

Le PSG reçoit le Borussia Dortmund au Parc des Princes, ce mardi, pour la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

Composition probable du PSG

Donnarumma - Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Hernandez - Ugarte, Zaïre-Emery, Vitinha - Dembélé, Kolo Muani (ou Ramos), Mbappé.

Arbitre

Jesus Gil Manzano a été désigné pour diriger ce match entre le PSG et le Borussia Dortmund. L’arbitre espagnol (39 ans), qui officie en Liga depuis 2012, a arbitré 20 rencontres de Ligue des champions, dont la demi-finale aller entre l’AC Milan et l’Inter Milan la saison dernière (0-2). Il a également dirigé Paris à deux reprises : lors de la victoire à domicile face à Bruges en décembre 2021 (4-1), et lors du match nul sur la pelouse de Benfica il y a un an (1-1). Jesus Gil Manzano a aussi arbitré le Borussia Dortmund par deux fois : lors d’une sévère défaite sur le terrain de l’Ajax Amsterdam en octobre 2021 (4-0), et lors du succès face à Chelsea en 8e de finale aller en février dernier (1-0).

@LUISENRIQUE21 : "Tous les joueurs peuvent progresser. Pour gagner la @ChampionsLeague il faut une grande équipe !" pic.twitter.com/KwTfwfw2y1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 18, 2023

Stade

Le PSG accueille le Borussia Dortmund au Parc des Princes, qui devrait faire le plein pour ce premier grand rendez-vous européen de la saison. Les Parisiens n’ont plus perdu à domicile en phase de groupes de la Ligue des champions depuis octobre 2020, et une défaite contre Manchester United (1-2).

Forme

Avant de recevoir le club allemand, le PSG a concédé sa première défaite de la saison face à Nice (2-3). Avec deux victoires, deux nuls et une défaite, le club de la capitale connaît d’ailleurs le pire début de saison de l’ère qatarie. De son côté, le club allemand, qui reste sur un succès à Fribourg (2-4), est toujours invaincu depuis le début de la saison avec deux victoires et autant de matchs nuls.

Historique

Le PSG et le Borussia Dortmund se sont affrontés pour la dernière fois en 2020 en 8e de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale s’était incliné au match aller en Allemagne (2-1) avant d’inverser la tendance au match retour au Parc des Princes, avec des buts de Neymar et Juan Bernat (2-0), pour se qualifier pour les quarts de finale.

Diffusion TV

La rencontre entre le PSG et le Borussia Dortmund sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h, sur Canal+.