OM : le président marseillais menacé de mort par les supporters ?

Alors que l’entraîneur de l’OM Marcelino envisagerait de démissionner, Pablo Longoria aurait également pensé à quitter son poste de président après avoir reçu de supposées menaces de mort de la part des supporters du club olympien, selon la presse espagnole.

Marseille est plongé dans la crise. Au lendemain d’une réunion mouvementée avec les supporters, Marcelino envisagerait de quitter son poste d’entraîneur quelques semaines seulement après son arrivée sur le banc olympien. Pablo Longoria aurait également évoqué cette possibilité auprès de ses proches. Le président marseillais aurait lui aussi pensé à démissionner à cause de menaces de mort qui auraient été proférées par certains ultras du club pendant cette entrevue, selon la presse espagnole.

Ces menaces auraient néanmoins été démenties par des participants à cette réunion, a rapporté L'Equipe. Et Pablo Longoria serait revenu sur sa décision. Après s'être entretenu avec le propriétaire Frank McCourt, il aurait écarté l'idée d'une démission et pourrait finalement poursuivre sa mission de président. Reste désormais à savoir quelle décision prendra Marcelino, qui semblait lier son avenir à celui de Pablo Longoria.

La situation s’est considérablement dégradée après le match nul concédé, dimanche, contre Toulouse au Vélodrome (0-0). Et c’est dans une atmosphère plus que pesante que les Marseillais s’apprêtent à affronter l’Ajax Amsterdam, ce jeudi, en Ligue Europa et le PSG, dimanche, en championnat.