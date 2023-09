Championnats d’Europe de cyclisme : Stefan Küng a fini le contre-la-montre avec le visage en sang après une violente chute (vidéo)

Candidat à la victoire finale, le Suisse Stefan Küng a fini le contre-la-montre des Championnats d’Europe de cyclisme, ce mercredi, avec le visage en sang après une violente chute.

Les images sont saisissantes et témoignent de la violence de sa chute. Candidat à la victoire sur le contre-la-montre des Championnats d’Europe de cyclisme, organisées à Drenthe (Pays-Bas), Stefan Küng a été victime d’une terrible chute, ce mercredi, et a fini la course avec le visage en sang ainsi que le casque sérieusement amoché. A la lutte pour le podium, le Suisse est tombé dans la dernière partie du parcours.

Terrible chute de Stefan Küng, qui perd toute chance sur le conte-la-montre du Championnat d'Europe alors qu'il était sur le podium provisoire aux intermédiaires !





Suivez la course en intégralité sur L'Équipe live : https://t.co/icnqogyDWR #lequipeVELO #EuroRoad23 pic.twitter.com/OteYBIEFTZ — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 20, 2023

Alors qu’il était en plein effort, il avait le regard fixé sur la route. Et il n’a pas vu les barrières de sécurité présentes sur le côté gauche. Lancé à pleine vitesse, il a heurté de plein fouet ces barrières avant de glisser sur plusieurs mètres sur le bitume. Touché à la tête et malgré plusieurs plaies sur le corps, le double vainqueur de l’épreuve (2020 et 2021) est remonté sur son vélo et a finalement terminé à la 11e place. Une très belle leçon de courage.

Grand espoir du cyclisme mondial, le jeune Britannique Joshua Tarling (19 ans) a été le plus fort sur ce parcours totalement plat de 29,5 kilomètres, et a été sacré devant le Suisse Stefan Bissegger et le Belge Wout van Aert.