Ligue des champions : qui sont les meilleurs buteurs français de la compétition ?

Karim Benzema est le meilleur buteur français de l’histoire de la Ligue des champions avec 90 buts devant Thierry Henry (51 buts) et Kylian Mbappé (41 buts).

90 buts. C’est le nombre de réalisations de Karim Benzema en Ligue des champions avec Lyon (12 buts) et le Real Madrid (78 buts). Avec ce total, l’attaquant tricolore est le 4e meilleur buteur de l’histoire de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe derrière Cristiano Ronaldo (141 buts), Lionel Messi (129 buts) et Robert Lewandowski (92 buts). Mais il est surtout le meilleur buteur français de la compétition.

Henry et Mbappé sur le podium

L’ancien lyonnais devance Thierry Henry. L’actuel sélectionneur de l'équipe de France Espoirs a inscrit 51 buts en Ligue des champions dont 35 sous le maillot d’Arsenal (7 buts avec Monaco et 9 buts avec Barcelone). Kylian Mbappé pointe à la 3e place avec 41 buts marqués (6 buts avec Monaco, 35 buts avec le PSG). Antoine Griezmann (30 buts) et David Trezeguet (29 buts) complètent le top 5.

Meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, Olivier Giroud arrive en 7e position de ce classement (23 buts) derrière Jean-Pierre Papin (28 buts), alors que le reste du top 10 est constitué de Nicolas Anelka (20 buts), Franck Ribéry (18 buts) et Michel Platini (17 buts).

Le top 10

1. Karim Benzema (90 buts)

2. Thierry Henry (51 buts)

3. Kylian Mbappé (41 buts)

4. Antoine Griezmann (30 buts)

5. David Trezeguet (29 buts)

6. Jean-Pierre Papin (28 buts)

7. Olivier Giroud (23 buts)

8. Nicolas Anelka (20 buts)

9. Franck Ribéry (18 buts)

10. Michel Platini (17 buts)