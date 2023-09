OM : Marcelino est l’entraîneur qui est resté le moins longtemps à Marseille au 21e siècle

Quelques semaines seulement après son arrivée, Marcelino a décidé de quitter son poste d’entraîneur de l’OM, et est devenu le coach qui est resté le moins longtemps à Marseille au 21e siècle.

Trois petits mois et puis s’en va. Nommé le 23 juin dernier, pour succéder à Igor Tudor, Marcelino a décidé de quitter son poste d’entraîneur de l’OM et ne sera donc pas sur le banc olympien, jeudi, pour le match de Ligue Europa sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam. Le coach a été choqué par les propos tenus contre les dirigeants marseillais, en début de semaine, lors d’une réunion avec les supporters, et a préféré mettre un terme à son aventure dans la cité phocéenne.

Seulement 7 matchs comme entraîneur

Au total, l’ancien entraîneur de Valence n’a disputé que sept matchs, toutes compétitions confondues, sur le banc olympien, et est devenu l’entraîneur à être resté le moins longtemps à Marseille au 21e siècle, hors intérim. Jusque-là, son compatriote Javier Clemente et Tomislav Ivic étaient les coachs les plus éphémères avec seulement quinze matchs à la tête de l’OM.

Depuis l’arrivée de Marcelino, Marseille est invaincu en Ligue 1 avec deux victoires (Reims, Brest) et trois nuls (Metz, Nantes et Toulouse), mais la formation olympienne n’est pas parvenue à se qualifier pour la Ligue des champions après avoir été éliminée au tour préliminaire par le club grec du Panathinaïkos.

En attendant de lui trouver un successeur, l’ancien défenseur Jacques Abardonado, qui faisait partie du staff, a été nommé pour assurer l’intérim. Il devrait être épaulé dans sa tâche par Jean-Pierre Papin.