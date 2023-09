Coupe du monde de rugby : le XV de France surclasse la Namibie avec un succès historique (96-0) mais s'inquiète pour Antoine Dupont

Pour son 3e match de la Coupe du monde de rugby, le XV de France n’a fait qu’une bouchée de la Namibie et a signé un succès historique (96-0), ce jeudi 21 septembre, sur la pelouse du Vélodrome. Les Bleus joueront leur qualification pour les quarts de finale dans deux semaines face à l’Italie.

Il n’y a même pas eu de match. Ni même de suspense. En même temps, il n’y en avait pas vraiment avant le coup d’envoi. Pour son 3e match de la Coupe du monde de rugby, le XV de France n’a pas fait de détails et a concassé la Namibie avec une cinglante victoire, la plus large de son histoire en Coupe du monde, sur la pelouse du Vélodrome (96-0), à Marseille.

Le ton a été donné d’entrée avec un essai de Damian Penaud (6e). Le premier d’une très (très) longue série (14 au total dont un de pénalité) pour des Bleus qui ont ensuite déroulé, offrant un véritable festival offensif au public marseillais avec pas moins de huit essais en première période.

Antoine Dupont sorti sur blessure

Alors que Damian Penaud s’est offert un doublé (21e), Jonathan Danty (9e, 26e), Charles Ollivon (18e), Thibaud Flament (33e), Antoine Dupont (38e) et Louis Bielle-Biarrey (40e) ont participé à la fête pour permettre aux Tricolores de rentrer aux vestiaires en ayant déjà plié l’affaire (54-0). Mais les hommes de Fabien Galthié n’ont pas relâché l’étreinte après la pause et ont continué à se faire plaisir.

Face à des Namibiens en infériorité numérique, après l'expulsion de Johan Deysel pour un coup de tête sur Antoine Dupont (49e), ils ont inscrit six nouveaux essais avec Baptiste Couilloud (47e), Damian Penaud (54e), Louis Bielle-Biarrey (64e), Charles Ollivon (68e), Melvyn Jaminet (76e) et un essai de pénalité (80e).

Seule ombre au tableau dans cette soirée flamboyante, les sorties sur blessure de Paul Boudehent et surtout Antoine Dupont, qui a été touché à la tête et emmené à l'hôpital pour effectuer des examens. Et l'inquiètude est grande autour du capitaine tricolore. Selon les premières informations, il souffrait d'une fracture de la mâchoire ou du plancher orbital.

D'après une source médicale, Antoine Dupont pourrait avoir une fracture de la mâchoire ou du plancher orbital... #FRAvNAM pic.twitter.com/765pA5vl0D — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) September 21, 2023

Avec ce 3e succès en autant de rencontres et le point de bonus offensif, l’équipe de France a repris la tête de son groupe devant l’Italie. Et elle jouera sa qualification pour les quarts de finale dans quinze jours face à la Squadra Azzurra à Lyon. Un rendez-vous qui s'apparente à un 8e de finale.