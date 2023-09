«J’ai été le seul champion du monde à ne pas avoir eu de reconnaissance de son club» : Lionel Messi tacle encore le PSG

Près de quatre mois après son départ, Lionel Messi a une nouvelle fois critiqué le PSG, regrettant le manque de reconnaissance de son club après avoir remporté la Coupe du monde avec l'Argentine.

Fin technicien et dribbleur, Lionel Messi sait aussi manier l’art du tacle. Surtout quand qu’il s’agit de s’exprimer sur le PSG. Près de quatre mois après son départ, le septuple Ballon d’or a une nouvelle fois vivement critiqué le club de la capitale lors d’une interview au média Olga. L’ancien joueur du FC Barcelone a notamment regretté le manque de reconnaissance du club après avoir remporté la Coupe du monde avec l’Argentine au Qatar.

#Messi "Lo de París se dio asi, no fue como esperaba, pero las cosas pasan por algo. Si bien ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo".





"Fuí el ÚNICO CAMPEÓN DEL MUNDO SIN RECONOCIMIENTO DE SU CLUB". pic.twitter.com/nzVMI3dGaf

