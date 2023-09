Visite de Charles III : le roi reçoit un maillot du PSG à son nom de la part du président du club

Actuellement en visite en France, le roi Charles III a reçu, ce jeudi, un maillot du PSG floqué à son nom des mains du président du club de la capitale Nasser al-Khelaïfi.

Le roi Charles III va rentrer en Angleterre les bras remplis de cadeaux. Depuis son arrivée sur le sol français, le souverain britannique a reçu de nombreux présents, et notamment un maillot du PSG dédicacé floqué à son nom et avec le numéro 3 - en référence à son nom -. Il lui a été remis en mains propres, ce jeudi, à Saint-Denis, par le président de club de la capitale Nasser al-Khelaïfi, qui était accompagné pour l’occasion par Presnel Kimpembe et Marie Antoinette Katoto.

Nasser Al-Khelaïfi, Président directeur du Paris Saint-Germain et Président de la Fondation PSG, a déclaré :





« C’est un immense honneur et un privilège de rencontrer le Roi Charles III et la Reine Camilla pour mettre en lumière l'incroyable travail de la Fondation PSG. » https://t.co/5yVjN8oeWd pic.twitter.com/lQUuwQjeYu — Fondation Paris Saint-Germain (@FondationPSG) September 21, 2023

Le dirigeant parisien a profité de cette venue pour présenter au roi Charles III et à la reine Camilla les initiatives innovantes de la Fondation Paris Saint-Germain, créée il y a 23 ans, en présence de Brigitte Macron, du maire de Saint-Denis Matthieu Hanottin et d'une centaine d'enfants de Saint-Denis, qui ont pu bénéficier d'une session d'entraînement orchestrée par les éducateurs de la fondation.

«C’est un immense honneur et un privilège de rencontrer le roi Charles III et la reine Camilla pour mettre en lumière l’incroyable travail de la Fondation PSG. Le Paris Saint-Germain est fier de contribuer positivement aux communautés locales et aider ceux dans le besoin, en particulier en région parisienne. C’est un honneur de présenter nos projets et initiatives à leurs Majestés aujourd’hui», s’est félicité Nasser al-Khelaïfi.