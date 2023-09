OM : le président Pablo Longoria décide de rester à son poste

Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi 22 septembre, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a décidé de rester à son poste.

L'Espagnol Pablo Longoria a annoncé vendredi qu'il restait président de l'Olympique de Marseille, après avoir songé à se mettre en retrait, et a ajouté qu'il allait porter plainte après les menaces de certains chefs de groupes de supporters.

«Au vu de tous ces soutiens, je reprends de l'énergie et j'ai décidé de poursuivre ma mission de président de l'OM», a déclaré le dirigeant devant les journalistes, ajoutant : «Je serai à Paris dimanche» pour le choc de la 6e journée de L1 face au PSG.

Le dirigeant espagnol a expliqué avoir eu «une très longue conversation avec (le propriétaire du club) Frank McCourt et le conseil de surveillance» qui, a-t-il poursuivi, «m'a affiché un soutien inconditionnel».

Il s'est dit «touché par l'élan de soutien populaire et les témoignages d'affection et de confiance de toutes parts, joueurs, supporters, acteurs du monde économique et politique, institution... Tous ceux qui ont compris la nécessité d'un changement».

«Inadmissible !»

L’Espagnol n'a pas souhaité dans son intervention «revenir sur ce qui s'est passé lundi qui est inadmissible ! Inadmissible !»

Le président de l’OM avait pris du recul depuis cette désormais fameuse réunion entre la direction du club et les représentants des groupes de supporters qui réclament sa démission, ainsi que celle de ses plus proches collaborateurs, le directeur du football Javier Ribalta, le directeur financier Stéphane Tessier et le directeur général Pedro Iriondo.

Ce dernier était présent vendredi au centre d'entraînement de La Commanderie où Longoria avait convié la presse.

Pablo Longoria a précisé avoir «demandé à (ses) avocats de déposer plainte par rapport à ce qu'il s'est passé».

L'Espagnol ne veut «pas alimenter de conflit» mais «simplement mettre fin à des modes de comportement afin que ce type de situation ne se reproduise plus».

«Je vis des journées compliqués avec beaucoup d'émotion. Je me suis exprimé cette semaine avec le cœur» dans le quotidien La Provence, et «aujourd'hui je parle aussi avec le cœur mais dans le costume de président de l'OM», a-t-il ajouté.

Au milieu de cette crise, qui a entraîné la démission de l'entraîneur Marcelino, Marseille et son technicien intérimaire Jacques «Pancho» Abardonado a ramené un bon point de son déplacement chez l'Ajax Amsterdam (3-3) en Ligue Europa, où Longoria n'était pas présent.