EA FC 24 : insultée sur les réseaux sociaux à cause de son personnage, cette joueuse de l'OL retirée du jeu

La joueuse de l’Olympique Lyonnais, Ada Hegerberg, a été victime de nombreuses insultes sur ses réseaux sociaux… à cause de son personnage dans le jeu vidéo EA FC 24, qui a décidé de la retirer temporairement.

Tout ça pour un jeu vidéo… Star du football féminin et de l’OL, Ada Hegerberg a partagé un message qu’elle a reçu l’insultant et la menaçant après un bug de son personnage dans le jeu EA FC 24, récemment sorti.

La première Ballon d’or féminine de l’histoire en 2018 a partagé deux audios d’un homme mécontent. «N... bien ta mère la p..., sur Fifa tu pues la m..., sale grosse s...», peut-on entendre. La Norvégienne a interpellé EA Sports, éditeur du jeu. «Cela va un peu loin, non?», a-t-elle questionné.

We are investigating an issue impacting the Ada Hegerberg Player Item. Players who have this Item in their active Squad will not be able to start a match until the Item is removed from the Squad.





A card has been created on the EASFC Tracker which you can follow for updates.…

— EA SPORTS FC Direct Communication (@EASFCDirect) September 25, 2023