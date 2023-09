OM : Galtier, van Nistelrooy, Stéphan… Quel entraîneur pour Marseille ?

L’OM est activement à la recherche d’un entraîneur après le départ de Marcelino il y a quelques jours. Pour le moment, c’est Jacques Abardonado qui assure l’intérim, mais plusieurs noms sont évoqués pour prendre sa place.

Recruté cet été pour prendre la succession d’Igor Tudor, Marcelino a démissionné après un début de saison compliqué (élimination en Ligue des champions notamment) et une réunion très houleuse avec les représentants de groupes de supporters de l’OM. Pablo Longoria, président du club marseillais, est désormais à la recherche d’un technicien.

Christophe Galtier

La piste Christophe Galtier aurait été relancée. Déjà approché l’été dernier, le Marseillais, qui a été limogé du PSG après une saison passée sur le banc, est libre de tout contrat. Si son rêve est évidemment d’entraîner l’OM un jour, le contexte fait actuellement réfléchir le technicien mais aussi le board marseillais. Le fait qu’il ait entraîné l’ennemi parisien l’an dernier poserait question.

Julien Stéphan

Ce pourrait être un choix très intéressant pour l’OM. Julien Stéphan, jeune technicien de 42 ans, est actuellement libre depuis son départ de Strasbourg le 9 janvier dernier. Pressenti pour prendre la tête des Espoirs, Stéphan dispose d'une belle connaissance de la Ligue 1 et jouit surtout d'une belle cote de popularité. Son passage au Stade Rennais (2018-2021) avait fait sensation. Ce pourrait être un choix pour la durée si tout fonctionne à merveille.

Zinédine Zidane

Comment ne pas évoquer l’éternel serpent de mer. Le rêve de tout Marseillais : que Zinédine Zidane devienne le nouvel entraîneur de l’OM. Le Marseillais reste sans club. Passé par le Real Madrid avec lequel il a gagné trois Ligue des champions, il rêve toujours de l’équipe de France. D’autant que le banc devrait se libérer après l’Euro 2024…

Jacques Abardonado

Et s’il restait ? La Provence révèle que Frank McCourt aurait proposé de garder Jacques Abardonado sur le banc. Il aurait même été prêt à payer 25.000 euros par match puisqu’il n’a ni le BEPF, ni la licence A de l’UEFA. Logiquement, il ne devrait tout de même pas rester en poste. Après deux matchs, il compte un nul (sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa) et une défaite à Paris.

le retour des anciens exclus

Alors que les noms d'Igor Tudor, parti cet été, et Jorge Sampaoli, qui était là avant le Croate et qui a été licencié par Flamengo (Brésil), dimanche, ont été évoqués par certains, la direction aurait exclu cette possibilité. D'ailleurs, Tudor pourrait trouver un poste en Italie et remplacer Rudi Garcia à Naples…

Leur nom est aussi évoqué

Jocelyn Gourvennec

Sylvain Ripoll

Didier Digard

Ils auraient été recalés

Ruud van Nistelrooy (Pays-Bas)

Julen Lopetegui (Espagne)

Roberto Donadoni (Italie)