PFL-MMA : Cédric Doumbé dévoile le nom du boxeur qu’il voudrait affronter

Le combattant français de MMA Cédric Doumbé, qui affronte Jordan Zebo ce samedi 30 septembre lors du PFL Paris, a donné le nom du boxeur qu’il se verrait bien affronter un jour.

Après 4 victoires en autant de combats dans des petites organisations de MMA, Cédric Doumbé va faire ses débuts dans l’une des plus prestigieuses de la planète ce samedi au Zénith de Paris, avec la première événement du PFL (Professionnal Fighters League) en France. Ce sera face au Français Jordan Zebo.

Tête d’affiche de l’organisation, le natif de Douala au Cameroun, âgé de 31 ans, a tout pour devenir l’une des plus grandes icônes mondiales de la planète. Et pourquoi pas marcher sur les pas de Francis Ngannou, également dans l’organisation, et qui fera face à Tyson Fury, dans un combat de boxe le 29 octobre prochain ?

Justement, CNEWS lui a demandé s’il se voyait réaliser un combat de boxe un jour. Et si oui, contre qui.

«C’est possible de me voir sur un ring. En plus, en ce moment j’en vois un, il fait un peu trop le chaud… Canelo, a-t-il lâché à CNEWS avec un énorme sourire. Il n’est pas impossible que je le prenne et que je le fasse un peu redescendre sur terre… parce que les rouquins mexicains, il y en a marre.»

Alors pourquoi pas un crossover Boxe-MMA avec Cédric Doumbé contre Saul Canelo Alvarez prochainement ?

L'interview de Cédric Doumbé dans L'Arène Podcast